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Салат з крабовими паличками та огірком — новорічний смак

14 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Новорічний салат з крабовими паличками та огірком — ідеальний рецепт
Салат із крабовими паличками. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Салат із крабовими паличками та огірком — легка й смачна страва, яка стане окрасою новорічного столу. Простий рецепт для святкової атмосфери.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • крабові палички — 100 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • кукурудза — 1 банка;
  • огірок — 1-2 шт.;
  • сіль — 1/2 ч.л.;
  • майонез — 3-4 ст.л.;
  • зелена цибуля. 

Спосіб приготування 

Відварити яйця круто (10 хвилин), остудити під холодною водою, очистити та нарізати кубиками. Помити свіжі огірки, обсушити й нарізати кубиками або соломкою залежно від вподобань.

рецепт крабового салату
Огірки та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розморозити крабові палички (якщо вони заморожені), нарізати невеликими кубиками. Злити рідину з банки з консервованою кукурудзою та висипати зерна у велику миску.

як приготувати крабовий салат
Крабові палички та яйця. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помити зелену цибулю, обсушити та дрібно нарізати. У великій мисці з'єднати яйця, огірки, крабові палички, кукурудзу та зелену цибулю.

правильний рецепт крабового салату
Кукурудза та майонез. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати сіль та майонез, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Перекласти салат у красиву тарілку. Можна прикрасити додатковою зеленою цибулею або скибочкою огірка.

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