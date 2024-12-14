Новорічний салат з крабовими паличками та огірком — ідеальний рецепт

Салат з крабовими паличками та огірком — новорічний смак
Салат із крабовими паличками та огірком — легка й смачна страва, яка стане окрасою новорічного столу. Простий рецепт для святкової атмосфери.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 100 г;
- яйця — 3 шт.;
- кукурудза — 1 банка;
- огірок — 1-2 шт.;
- сіль — 1/2 ч.л.;
- майонез — 3-4 ст.л.;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування
Відварити яйця круто (10 хвилин), остудити під холодною водою, очистити та нарізати кубиками. Помити свіжі огірки, обсушити й нарізати кубиками або соломкою залежно від вподобань.
Розморозити крабові палички (якщо вони заморожені), нарізати невеликими кубиками. Злити рідину з банки з консервованою кукурудзою та висипати зерна у велику миску.
Помити зелену цибулю, обсушити та дрібно нарізати. У великій мисці з'єднати яйця, огірки, крабові палички, кукурудзу та зелену цибулю.
Додати сіль та майонез, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Перекласти салат у красиву тарілку. Можна прикрасити додатковою зеленою цибулею або скибочкою огірка.
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