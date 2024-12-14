Новорічний салат з крабовими паличками та огірком — ідеальний рецепт

Салат із крабовими паличками. Фото: Freepik

Салат із крабовими паличками та огірком — легка й смачна страва, яка стане окрасою новорічного столу. Простий рецепт для святкової атмосфери.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 100 г;

яйця — 3 шт.;

кукурудза — 1 банка;

огірок — 1-2 шт.;

сіль — 1/2 ч.л.;

майонез — 3-4 ст.л.;

зелена цибуля.

Спосіб приготування

Відварити яйця круто (10 хвилин), остудити під холодною водою, очистити та нарізати кубиками. Помити свіжі огірки, обсушити й нарізати кубиками або соломкою залежно від вподобань.

Огірки та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розморозити крабові палички (якщо вони заморожені), нарізати невеликими кубиками. Злити рідину з банки з консервованою кукурудзою та висипати зерна у велику миску.

Крабові палички та яйця. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помити зелену цибулю, обсушити та дрібно нарізати. У великій мисці з'єднати яйця, огірки, крабові палички, кукурудзу та зелену цибулю.

Кукурудза та майонез. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати сіль та майонез, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Перекласти салат у красиву тарілку. Можна прикрасити додатковою зеленою цибулею або скибочкою огірка.

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