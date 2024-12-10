Салат с крабовыми палочками к новогоднему столу 2025 – вкусный и легкий рецепт.

Салат с крабовыми палочками. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовитесь к Новому году 2025 года? Салат с крабовыми палочками станет отличным блюдом для праздничного стола. Легкий в приготовлении и вкуснейший — этот салат обязательно понравится вашим гостям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

250 г крабовых палочек;

200 г отварного риса;

4 отварных яйца;

1 банка консервированной кукурузы;

6-7 ст. л. майонеза 67% жирности.

Способ приготовления

Нарезать небольшими кубиками крабовые палочки и выложить в глубокую миску.

Крабовые палочки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Предварительно отварить 4 яйца, охладить их, нарезать кубиками и добавить к крабовым палочкам.

Яйца и кукуруза. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Высыпать в миску банку консервированной кукурузы, предварительно слив жидкость. Отварить 200 г риса, охладить и добавить к другим ингредиентам.

Крабовый салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Заправьте все компоненты майонезом, тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов для настаивания.

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