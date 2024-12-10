Салат с крабовыми палочками к новогоднему столу 2025 – вкусный и легкий рецепт.

Салат с крабовыми палочками к новогоднему столу 2025
Готовитесь к Новому году 2025 года? Салат с крабовыми палочками станет отличным блюдом для праздничного стола. Легкий в приготовлении и вкуснейший — этот салат обязательно понравится вашим гостям.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 250 г крабовых палочек;
- 200 г отварного риса;
- 4 отварных яйца;
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 6-7 ст. л. майонеза 67% жирности.
Способ приготовления
Нарезать небольшими кубиками крабовые палочки и выложить в глубокую миску.
Предварительно отварить 4 яйца, охладить их, нарезать кубиками и добавить к крабовым палочкам.
Высыпать в миску банку консервированной кукурузы, предварительно слив жидкость. Отварить 200 г риса, охладить и добавить к другим ингредиентам.
Заправьте все компоненты майонезом, тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов для настаивания.
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