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Салат з крабовими палочками до новорічного столу 2025

10 грудня 2024 13:35
Марина Євтягіна - Редактор
Салат з крабовими палочками до новорічного столу 2025 — смачний і легкий рецепт.
Салат з крабовими палочками. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Євтягіна - Редактор

Готуєтеся до Нового року 2025? Салат з крабовими палочками стане чудовою стравою для святкового столу. Легкий у приготуванні та дуже смачний — цей салат обов'язково сподобається вашим гостям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 250 г крабових паличок;
  • 200 г відвареного рису;
  • 4 відварених яйця;
  • 1 банка консервованої кукурудзи;
  • 6-7 ст. л. майонезу 67% жирності. 

Спосіб приготування 

Нарізати крабові палички невеликими кубиками та викласти у глибоку миску.

новий рецепт крабового салату
Крабові палички. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Заздалегідь відварити 4 яйця, охолодити їх, нарізати кубиками й додати до крабових паличок.

рецепт салату на новий рік 2025
Яйця та кукурудза. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Висипати у миску банку консервованої кукурудзи, попередньо зливши рідину. Відварити 200 г рису, охолодити й додати до решти інгредієнтів.

салат з крабовими паличками на 2025
Крабовий салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Заправити всі компоненти майонезом, ретельно перемішати та поставити у холодильник на кілька годин для настоювання.

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салат рецепти крабові палички закуска Новий рік 2025

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