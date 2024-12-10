Салат з крабовими палочками до новорічного столу 2025 — смачний і легкий рецепт.

Салат з крабовими палочками. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готуєтеся до Нового року 2025? Салат з крабовими палочками стане чудовою стравою для святкового столу. Легкий у приготуванні та дуже смачний — цей салат обов'язково сподобається вашим гостям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

250 г крабових паличок;

200 г відвареного рису;

4 відварених яйця;

1 банка консервованої кукурудзи;

6-7 ст. л. майонезу 67% жирності.

Спосіб приготування

Нарізати крабові палички невеликими кубиками та викласти у глибоку миску.

Крабові палички. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Заздалегідь відварити 4 яйця, охолодити їх, нарізати кубиками й додати до крабових паличок.

Яйця та кукурудза. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Висипати у миску банку консервованої кукурудзи, попередньо зливши рідину. Відварити 200 г рису, охолодити й додати до решти інгредієнтів.

Крабовий салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Заправити всі компоненти майонезом, ретельно перемішати та поставити у холодильник на кілька годин для настоювання.

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