Салат з крабовими палочками до новорічного столу 2025 — смачний і легкий рецепт.

Салат з крабовими палочками до новорічного столу 2025
Готуєтеся до Нового року 2025? Салат з крабовими палочками стане чудовою стравою для святкового столу. Легкий у приготуванні та дуже смачний — цей салат обов'язково сподобається вашим гостям.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 250 г крабових паличок;
- 200 г відвареного рису;
- 4 відварених яйця;
- 1 банка консервованої кукурудзи;
- 6-7 ст. л. майонезу 67% жирності.
Спосіб приготування
Нарізати крабові палички невеликими кубиками та викласти у глибоку миску.
Заздалегідь відварити 4 яйця, охолодити їх, нарізати кубиками й додати до крабових паличок.
Висипати у миску банку консервованої кукурудзи, попередньо зливши рідину. Відварити 200 г рису, охолодити й додати до решти інгредієнтів.
Заправити всі компоненти майонезом, ретельно перемішати та поставити у холодильник на кілька годин для настоювання.
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