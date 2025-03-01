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Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий

1 марта 2025 13:25
Марина Евтягина - Редактор
Салат Леди, которым невозможно наесться — легкий, но очень сытный
Салат "Леди". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите блюдо, которое сочетает легкость и сытность? Салат "Леди" — именно то, что вам нужно! Изысканное сочетание ингредиентов делает его любимым блюдом для всех, кто ценит вкус и пользу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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  • копчено-вареная курица — 230 г;
  • копченый колбасный сыр — 150 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • консервированные ананасы — 340 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • грецкие орехи — 15 г (примерно 5 шт.).

Способ приготовления

Курицу и копченый колбасный сыр нарезать кубиками, выложить в глубокую салатницу.

смачний салат з куркою та ананасами
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Твердый сыр и ананасы также нарезать кубиками.

смачний та простий салат з куркою та ананасами
Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Чеснок пропустить через пресс, добавить к салату, заправить майонезом и тщательно перемешать.

смачний та ситний салат з куркою та ананасами
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на тарелку для подачи, посыпать измельченными грецкими орехами. Подавать охлажденным.

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