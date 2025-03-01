Салат Леди, которым невозможно наесться — легкий, но очень сытный

Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий
Хотите блюдо, которое сочетает легкость и сытность? Салат "Леди" — именно то, что вам нужно! Изысканное сочетание ингредиентов делает его любимым блюдом для всех, кто ценит вкус и пользу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- копчено-вареная курица — 230 г;
- копченый колбасный сыр — 150 г;
- твердый сыр — 150 г;
- консервированные ананасы — 340 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л.;
- грецкие орехи — 15 г (примерно 5 шт.).
Способ приготовления
Курицу и копченый колбасный сыр нарезать кубиками, выложить в глубокую салатницу.
Твердый сыр и ананасы также нарезать кубиками.
Чеснок пропустить через пресс, добавить к салату, заправить майонезом и тщательно перемешать.
Выложить на тарелку для подачи, посыпать измельченными грецкими орехами. Подавать охлажденным.
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