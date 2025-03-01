Салат Леді, яким неможливо наїстись — легкий, але дуже ситний

Салат з куркою "Леді" — ситний і водночас легкий
Хочете страву, яка поєднує легкість і ситність? Салат "Леді" — саме те, що вам потрібно! Вишукане поєднання інгредієнтів робить його улюбленою стравою для всіх, хто цінує смак і користь.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- копчено-варена курка — 230 г;
- копчений ковбасний сир — 150 г;
- твердий сир — 150 г;
- консервовані ананаси — 340 г;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л.;
- волоські горіхи — 15 г (приблизно 5 шт.).
Спосіб приготування
Курку та копчений ковбасний сир нарізати кубиками, викласти в глибоку салатницю.
Твердий сир і ананаси також нарізати кубиками.
Часник пропустити через прес, додати до салату, заправити майонезом і ретельно перемішати.
Викласти на тарілку для подачі, посипати подрібненими волоськими горіхами. Подавати охолодженим.
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