Салат Леді, яким неможливо наїстись — легкий, але дуже ситний

Салат "Леді". Фото: gospodynka.com.ua

Хочете страву, яка поєднує легкість і ситність? Салат "Леді" — саме те, що вам потрібно! Вишукане поєднання інгредієнтів робить його улюбленою стравою для всіх, хто цінує смак і користь.

Рецепт опублікувала Gospodynka.



Вам знадобиться:

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копчено-варена курка — 230 г;

копчений ковбасний сир — 150 г;

твердий сир — 150 г;

консервовані ананаси — 340 г;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

волоські горіхи — 15 г (приблизно 5 шт.).

Спосіб приготування

Курку та копчений ковбасний сир нарізати кубиками, викласти в глибоку салатницю.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир і ананаси також нарізати кубиками.

Додавання майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Часник пропустити через прес, додати до салату, заправити майонезом і ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на тарілку для подачі, посипати подрібненими волоськими горіхами. Подавати охолодженим.

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