Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Салат з куркою "Леді" — ситний і водночас легкий arrow

Салат з куркою "Леді" — ситний і водночас легкий

1 березня 2025 13:25
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Леді, яким неможливо наїстись — легкий, але дуже ситний
Салат "Леді". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете страву, яка поєднує легкість і ситність? Салат "Леді" — саме те, що вам потрібно! Вишукане поєднання інгредієнтів робить його улюбленою стравою для всіх, хто цінує смак і користь.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Читайте також:
  • копчено-варена курка — 230 г;
  • копчений ковбасний сир — 150 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • консервовані ананаси — 340 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • волоські горіхи — 15 г (приблизно 5 шт.).

Спосіб приготування

Курку та копчений ковбасний сир нарізати кубиками, викласти в глибоку салатницю.

смачний салат з куркою та ананасами
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир і ананаси також нарізати кубиками.

смачний та простий салат з куркою та ананасами
Додавання майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Часник пропустити через прес, додати до салату, заправити майонезом і ретельно перемішати.

смачний та ситний салат з куркою та ананасами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на тарілку для подачі, посипати подрібненими волоськими горіхами. Подавати охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти салат курка закуска ананас
Реклама
Реклама
Реклама