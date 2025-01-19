Салат с курицей Соломия — самая вкусная закуска, которая покорит всех

Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Салат с курицей "Соломия" — это идеальное сочетание нежного куриного филе, овощей и пикантной заправки. Его непревзойденный вкус и легкость приготовления сделают это блюдо главным на вашем столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе — 1 шт. (+ приправа для курицы);

капуста пекинская — 1 шт.

сыр копченый колбасный — 100 г;

анананасы консервированные — 1 банка;

сухарики;

Для соуса:

майонез — 200 г;

сметана — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

сок лимона — 1-2 ч. л.;

соевый соус — 1-5 ч. л.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать пластинками, приправить специями для курицы. Разогреть масло в сковороде, обжарить до золотистости с обеих сторон.

Курица в специях. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на бумажные полотенца или пергамент, чтобы избавиться от лишнего масла и полностью охладить. Смешать майонез со сметаной, вдавленным чесноком, соком лимона и соевым соусом.

Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемную форму первым слоем нашинковать капусту, посолить, покрыть соусом. Куриное филе нарезать кубиками, выложить вторым слоем, снова покрыть соусом.

Майонез и капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать кубиками ананасы, натереть копченый сыр на терке, выложить следующим слоем, снова покрыть соусом. Добавить еще один слой капусты, украсить сеточкой из соуса. Последним слоем выложить сухарики.

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