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Салат с курицей "Соломия" — король вкуса из всех закусок

19 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат с курицей Соломия — самая вкусная закуска, которая покорит всех
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат с курицей "Соломия" — это идеальное сочетание нежного куриного филе, овощей и пикантной заправки. Его непревзойденный вкус и легкость приготовления сделают это блюдо главным на вашем столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 1 шт. (+ приправа для курицы);
  • капуста пекинская — 1 шт.
  • сыр копченый колбасный — 100 г;
  • анананасы консервированные — 1 банка;
  • сухарики;

Для соуса:

  • майонез — 200 г;
  • сметана — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сок лимона — 1-2 ч. л.;
  • соевый соус — 1-5 ч. л.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать пластинками, приправить специями для курицы. Разогреть масло в сковороде, обжарить до золотистости с обеих сторон.

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Курица в специях. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на бумажные полотенца или пергамент, чтобы избавиться от лишнего масла и полностью охладить. Смешать майонез со сметаной, вдавленным чесноком, соком лимона и соевым соусом.

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Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемную форму первым слоем нашинковать капусту, посолить, покрыть соусом. Куриное филе нарезать кубиками, выложить вторым слоем, снова покрыть соусом.

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Майонез и капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать кубиками ананасы, натереть копченый сыр на терке, выложить следующим слоем, снова покрыть соусом. Добавить еще один слой капусты, украсить сеточкой из соуса. Последним слоем выложить сухарики.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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