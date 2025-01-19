Салат с курицей Соломия — самая вкусная закуска, которая покорит всех

Салат с курицей "Соломия" — король вкуса из всех закусок
Салат с курицей "Соломия" — это идеальное сочетание нежного куриного филе, овощей и пикантной заправки. Его непревзойденный вкус и легкость приготовления сделают это блюдо главным на вашем столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе — 1 шт. (+ приправа для курицы);
- капуста пекинская — 1 шт.
- сыр копченый колбасный — 100 г;
- анананасы консервированные — 1 банка;
- сухарики;
Для соуса:
- майонез — 200 г;
- сметана — 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сок лимона — 1-2 ч. л.;
- соевый соус — 1-5 ч. л.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать пластинками, приправить специями для курицы. Разогреть масло в сковороде, обжарить до золотистости с обеих сторон.
Выложить на бумажные полотенца или пергамент, чтобы избавиться от лишнего масла и полностью охладить. Смешать майонез со сметаной, вдавленным чесноком, соком лимона и соевым соусом.
В разъемную форму первым слоем нашинковать капусту, посолить, покрыть соусом. Куриное филе нарезать кубиками, выложить вторым слоем, снова покрыть соусом.
Нарезать кубиками ананасы, натереть копченый сыр на терке, выложить следующим слоем, снова покрыть соусом. Добавить еще один слой капусты, украсить сеточкой из соуса. Последним слоем выложить сухарики.
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