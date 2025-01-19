Салат з куркою Соломія — найсмачніша закуска, яка підкорить усіх

Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Салат з куркою "Соломія" — це ідеальне поєднання ніжного курячого філе, овочів та пікантної заправки. Його неперевершений смак і легкість приготування зроблять цю страву головною на вашому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 1 шт. (+ приправа для курки);

капуста пекінська — 1 шт.;

сир копчений ковбасний — 100 г;

ананаси консервовані — 1 банка;

сухарики.

Для соуса:

майонез — 200 г;

сметана — 150 г;

часник — 2 зубчика;

сік лимона — 1-2 ч. л.;

соєвий соус — 1-5 ч. л.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати пластинками, приправити спеціями для курки. Розігріти олію в сковорідці, обсмажити до золотистості з обох сторін.

Курка в спеціях. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на паперові рушники або пергамент, щоб позбутися зайвої олії та повністю охолодити. Змішати майонез зі сметаною, вдавленим часником, соком лимона та соєвим соусом.

Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємну форму першим шаром нашаткувати капусту, посолити, покрити соусом. Куряче філе нарізати кубиками, викласти другим шаром, знову покрити соусом.

Майонез та капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати кубиками ананаси, натерти копчений сир на тертці, викласти наступним шаром, знову покрити соусом. Додати ще один шар капусти, прикрасити сіточкою із соусу. Останнім шаром викласти сухарики.

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