Салат з куркою Соломія — найсмачніша закуска, яка підкорить усіх

Салат з куркою "Соломія" — король смаку з усіх закусок
Салат з куркою "Соломія" — це ідеальне поєднання ніжного курячого філе, овочів та пікантної заправки. Його неперевершений смак і легкість приготування зроблять цю страву головною на вашому столі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 1 шт. (+ приправа для курки);
- капуста пекінська — 1 шт.;
- сир копчений ковбасний — 100 г;
- ананаси консервовані — 1 банка;
- сухарики.
Для соуса:
- майонез — 200 г;
- сметана — 150 г;
- часник — 2 зубчика;
- сік лимона — 1-2 ч. л.;
- соєвий соус — 1-5 ч. л.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати пластинками, приправити спеціями для курки. Розігріти олію в сковорідці, обсмажити до золотистості з обох сторін.
Викласти на паперові рушники або пергамент, щоб позбутися зайвої олії та повністю охолодити. Змішати майонез зі сметаною, вдавленим часником, соком лимона та соєвим соусом.
У роз’ємну форму першим шаром нашаткувати капусту, посолити, покрити соусом. Куряче філе нарізати кубиками, викласти другим шаром, знову покрити соусом.
Нарізати кубиками ананаси, натерти копчений сир на тертці, викласти наступним шаром, знову покрити соусом. Додати ще один шар капусти, прикрасити сіточкою із соусу. Останнім шаром викласти сухарики.
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