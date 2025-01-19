Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Салат з куркою "Соломія" — король смаку з усіх закусок arrow

Салат з куркою "Соломія" — король смаку з усіх закусок

19 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат з куркою Соломія — найсмачніша закуска, яка підкорить усіх
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат з куркою "Соломія" — це ідеальне поєднання ніжного курячого філе, овочів та пікантної заправки. Його неперевершений смак і легкість приготування зроблять цю страву головною на вашому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • куряче філе — 1 шт. (+ приправа для курки);
  • капуста пекінська — 1 шт.;
  • сир копчений ковбасний — 100 г;
  • ананаси консервовані — 1 банка;
  • сухарики.

Для соуса: 

  • майонез — 200 г;
  • сметана — 150 г;
  • часник — 2 зубчика;
  • сік лимона — 1-2 ч. л.;
  • соєвий соус — 1-5 ч. л.

Спосіб приготування 

Куряче філе нарізати пластинками, приправити спеціями для курки. Розігріти олію в сковорідці, обсмажити до золотистості з обох сторін.

смачний салат соломія
Курка в спеціях. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на паперові рушники або пергамент, щоб позбутися зайвої олії та повністю охолодити. Змішати майонез зі сметаною, вдавленим часником, соком лимона та соєвим соусом.

ароматний смачний салат соломія
Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємну форму першим шаром нашаткувати капусту, посолити, покрити соусом. Куряче філе нарізати кубиками, викласти другим шаром, знову покрити соусом.

смачний салат соломія на свято
Майонез та капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати кубиками ананаси, натерти копчений сир на тертці, викласти наступним шаром, знову покрити соусом. Додати ще один шар капусти, прикрасити сіточкою із соусу. Останнім шаром викласти сухарики.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти капуста салат курка закуска

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15:03 Жителі Львова провели акцію на підтримку військовополонених

14:53 Окупанти створили ремонтну базу для бронетехніки в Криму

14:50 Зеленський підписав указ про санкції — проти кого їх застосують

14:45 Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:45 З морозом, але без опадів — яка погода буде в Харкові завтра

14:41 Інавгурація Трампа 2025 — церемонія присяги нового Президента США

14:30 Зарплати падають — де в Україні платять найменше

14:20 Суд розірвав договір на реконструкцію мосту в Одесі

14:09 В АТБ знизили ціни на продукти — що віддають на 20-45% дешевше

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15:03 Жителі Львова провели акцію на підтримку військовополонених

14:53 Окупанти створили ремонтну базу для бронетехніки в Криму

14:50 Зеленський підписав указ про санкції — проти кого їх застосують

14:45 Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:45 З морозом, але без опадів — яка погода буде в Харкові завтра

14:41 Інавгурація Трампа 2025 — церемонія присяги нового Президента США

14:30 Зарплати падають — де в Україні платять найменше

14:20 Суд розірвав договір на реконструкцію мосту в Одесі

14:09 В АТБ знизили ціни на продукти — що віддають на 20-45% дешевше

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році