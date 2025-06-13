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Салат из молодых огурцов и пикантной заправки за 5 минут

13 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат из молодых огурцов с тунцом и нежным соусом — свежий вкус за 5 минут
Салат из молодых огурцов. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот освежающий салат готовится буквально за несколько минут, но имеет настолько удачное сочетание ингредиентов, что подходит и для повседневного ужина, и для праздничного стола. Огурцы, тунец и сливочная заправка создают идеальный баланс легкости, нежности и пикантного вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • огурцы молодые — 5-6 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • тунец в собственном соку — 1 банка;
  • сливочный крем-сыр — 50 г;
  • греческий йогурт густой — 50 г;
  • сухая приправа к салатам (греческая, к цезарю или садзики) — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • чили-соус — по желанию.

Способ приготовления

Огурцы нарезать тонкими кружочками, добавить измельченный зеленый лук и укроп.

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Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

С тунца слить жидкость и добавить рыбу к овощам.

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Приготовление заправки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отдельно смешать крем-сыр, йогурт, приправу, соль и по желанию — чили-соус.

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Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправить салат соусом, тщательно перемешать. Подавать сразу — вкуснее всего свежим.

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