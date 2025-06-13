Салат из молодых огурцов с тунцом и нежным соусом — свежий вкус за 5 минут

Салат из молодых огурцов и пикантной заправки за 5 минут
Этот освежающий салат готовится буквально за несколько минут, но имеет настолько удачное сочетание ингредиентов, что подходит и для повседневного ужина, и для праздничного стола. Огурцы, тунец и сливочная заправка создают идеальный баланс легкости, нежности и пикантного вкуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- огурцы молодые — 5-6 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- тунец в собственном соку — 1 банка;
- сливочный крем-сыр — 50 г;
- греческий йогурт густой — 50 г;
- сухая приправа к салатам (греческая, к цезарю или садзики) — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- чили-соус — по желанию.
Способ приготовления
Огурцы нарезать тонкими кружочками, добавить измельченный зеленый лук и укроп.
С тунца слить жидкость и добавить рыбу к овощам.
Отдельно смешать крем-сыр, йогурт, приправу, соль и по желанию — чили-соус.
Заправить салат соусом, тщательно перемешать. Подавать сразу — вкуснее всего свежим.
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