Салат из молодых огурцов с тунцом и нежным соусом — свежий вкус за 5 минут

Салат из молодых огурцов. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот освежающий салат готовится буквально за несколько минут, но имеет настолько удачное сочетание ингредиентов, что подходит и для повседневного ужина, и для праздничного стола. Огурцы, тунец и сливочная заправка создают идеальный баланс легкости, нежности и пикантного вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы молодые — 5-6 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

тунец в собственном соку — 1 банка;

сливочный крем-сыр — 50 г;

греческий йогурт густой — 50 г;

сухая приправа к салатам (греческая, к цезарю или садзики) — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

чили-соус — по желанию.

Способ приготовления

Огурцы нарезать тонкими кружочками, добавить измельченный зеленый лук и укроп.

Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

С тунца слить жидкость и добавить рыбу к овощам.

Приготовление заправки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отдельно смешать крем-сыр, йогурт, приправу, соль и по желанию — чили-соус.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправить салат соусом, тщательно перемешать. Подавать сразу — вкуснее всего свежим.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.

Рецепт салата "Коулслоу" из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.

Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.

Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.