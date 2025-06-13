Салат із молодих огірків з тунцем і ніжним соусом — свіжий смак за 5 хвилин

Салат з молодих огірків. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей освіжаючий салат готується буквально за кілька хвилин, але має настільки вдале поєднання інгредієнтів, що підходить і для повсякденної вечері, і для святкового столу. Огірки, тунець і вершкова заправка створюють ідеальний баланс легкості, ніжності та пікантного смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

огірки молоді — 5–6 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

тунець у власному соку — 1 банка;

вершковий крем-сир — 50 г;

грецький йогурт густий — 50 г;

суха приправа до салатів (грецька, до цезаря або садзикі) — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

чилі-соус — за бажанням.

Спосіб приготування

Огірки нарізати тонкими кружальцями, додати подрібнену зелену цибулю та кріп.

Нарізані огірки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З тунця злити рідину й додати рибу до овочів.

Приготування заправки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Окремо змішати крем-сир, йогурт, приправу, сіль і за бажанням — чилі-соус.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправити салат соусом, ретельно перемішати. Подавати одразу — смакує найкраще свіжим.

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