Салат із молодих огірків з тунцем і ніжним соусом — свіжий смак за 5 хвилин

Салат з молодих огірків та пікантною заправкою за 5 хвилин
Цей освіжаючий салат готується буквально за кілька хвилин, але має настільки вдале поєднання інгредієнтів, що підходить і для повсякденної вечері, і для святкового столу. Огірки, тунець і вершкова заправка створюють ідеальний баланс легкості, ніжності та пікантного смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- огірки молоді — 5–6 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- тунець у власному соку — 1 банка;
- вершковий крем-сир — 50 г;
- грецький йогурт густий — 50 г;
- суха приправа до салатів (грецька, до цезаря або садзикі) — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- чилі-соус — за бажанням.
Спосіб приготування
Огірки нарізати тонкими кружальцями, додати подрібнену зелену цибулю та кріп.
З тунця злити рідину й додати рибу до овочів.
Окремо змішати крем-сир, йогурт, приправу, сіль і за бажанням — чилі-соус.
Заправити салат соусом, ретельно перемішати. Подавати одразу — смакує найкраще свіжим.
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