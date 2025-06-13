Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Салат з молодих огірків та пікантною заправкою за 5 хвилин arrow

Салат з молодих огірків та пікантною заправкою за 5 хвилин

13 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із молодих огірків з тунцем і ніжним соусом — свіжий смак за 5 хвилин
Салат з молодих огірків. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей освіжаючий салат готується буквально за кілька хвилин, але має настільки вдале поєднання інгредієнтів, що підходить і для повсякденної вечері, і для святкового столу. Огірки, тунець і вершкова заправка створюють ідеальний баланс легкості, ніжності та пікантного смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки молоді — 5–6 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • тунець у власному соку — 1 банка;
  • вершковий крем-сир — 50 г;
  • грецький йогурт густий — 50 г;
  • суха приправа до салатів (грецька, до цезаря або садзикі) — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • чилі-соус — за бажанням.

Спосіб приготування

Огірки нарізати тонкими кружальцями, додати подрібнену зелену цибулю та кріп.

null
Нарізані огірки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З тунця злити рідину й додати рибу до овочів.

null
Приготування заправки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Окремо змішати крем-сир, йогурт, приправу, сіль і за бажанням — чилі-соус.

null
Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправити салат соусом, ретельно перемішати. Подавати одразу — смакує найкраще свіжим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно лише 4 інгредієнти

Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці. 

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині

салат рецепт огірки тунець горіхи
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації