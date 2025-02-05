Морковный салат для иммунитета — вкусный и полезный рецепт на зиму

Салат с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Морковный салат — идеальное решение для зимнего меню. Он не только вкусный, но и богат витаминами, которые поддерживают иммунитет. Благодаря простым ингредиентам и легкой заправке этот салат станет отличным дополнением к любому столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

морковь — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

сельдерей корневой, лук порей или яблоко — по вкусу;

Для заправки:

майонез — 200 г (или 100 г майонеза + 100 г сметаны);

горчица — 1 ч. л.;

хрен столовый белый — 1 ч. л.;

яйца (желтки) — 2 шт;

сок лимона — 1 шт.

Способ приготовления

Морковь натереть на терке, немного обомять со щепоткой соли и сбрызнуть лимонным соком. Оставить на 10 минут. Если использовать яблоко, нарезать узкими дольками или мелкими кубиками и также сбрызнуть лимонным соком. То же самое сделать с сельдереем, чтобы он не потемнел.

Чеснок мелко порубить ножом или растереть в ступке. По желанию пропустить через пресс. Яйца сварить вкрутую, отделить желтки от белков.

Приготовить заправку: смешать яичные желтки с майонезом (или майонезом и сметаной в соотношении 1:1), добавить горчицу, хрен, щепотку сахара, соль и черный перец по вкусу. Влить немного лимонного сока для пикантности. Заправку хорошо перемешать или даже взбить.

Морковный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Белки нарезать и добавить к моркови. Соединить морковь, яблоки и/или сельдерей, заправить соусом и перемешать. Отправить салат в холодильник на 15 минут, чтобы ингредиенты пропитались соусом.

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