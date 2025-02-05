Морквяний салат для імунітету — смачний і корисний рецепт на зиму

Салат з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Морквяний салат — ідеальне рішення для зимового меню. Він не лише смачний, а й багатий на вітаміни, які підтримують імунітет. Завдяки простим інгредієнтам і легкої заправці цей салат стане чудовим доповненням до будь-якого столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

морква — за смаком;

часник — за смаком;

селера коренева, цибуля порей або яблуко — за смаком;

Для заправки:

майонез — 200 г (або 100 г майонезу + 100 г сметани);

гірчиця — 1 ч. л.;

хрін столовий білий — 1 ч. л.;

яйця (жовтки) — 2 шт.;

сік лимона — 1 шт.

Спосіб приготування

Моркву натерти на тертці, трохи обім’яти з дрібкою солі та збризкати лимонним соком. Залишити на 10 хвилин. Якщо використовувати яблуко, нарізати вузькими часточками або дрібними кубиками й також збризкати лимонним соком. Те саме зробити із селерою, щоб вона не потемніла.

Часник дрібно посікти ножем або розтерти у ступці. За бажанням пропустити через прес. Яйця зварити круто, відділити жовтки від білків.

Приготувати заправку: змішати яєчні жовтки з майонезом (або майонезом і сметаною у співвідношенні 1:1), додати гірчицю, хрін, дрібку цукру, сіль і чорний перець за смаком. Влити трохи лимонного соку для пікантності. Заправку добре перемішати або навіть збити.

Морквяний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Білки нарізати та додати до моркви. З’єднати моркву, яблука та/або селеру, заправити соусом і перемішати. Відправити салат у холодильник на 15 хвилин, щоб інгредієнти просочилися соусом.

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