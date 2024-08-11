Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту – пошаговое приготовление

Салат из огурцов на зиму. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту — это отличный способ сохранить свежесть и вкус летних овощей на весь год. Легкий в приготовлении, этот салат станет отличной закуской к любому блюду. Попробуйте этот проверенный временем рецепт, и вы обязательно оцените его неповторимый вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо разом.

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Вам понадобится:

огурцы 3 кг;

лук 600 г;

уксус 9% 130 мл;

масло 300 мл;

соль 3 столовые ложки;

сахар 3 столовые ложки;

лавровый лист;

черный перец горошек.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурцы кольцами и лук полукольцами. Добавить сахар, соль, лавровый лист, перец горошком, растительное масло и уксус. Всё перемешать. Оставить на 4-8 часов.

Огурцы и лук. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат с огурцами разложить в стерилизованные банки.

Салат из огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки с салатом стирилизовать в течение 15 минут. Закрыть и оставить до полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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