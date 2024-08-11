Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту – пошаговое приготовление

Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту
Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту — это отличный способ сохранить свежесть и вкус летних овощей на весь год. Легкий в приготовлении, этот салат станет отличной закуской к любому блюду. Попробуйте этот проверенный временем рецепт, и вы обязательно оцените его неповторимый вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо разом.
Вам понадобится:
- огурцы 3 кг;
- лук 600 г;
- уксус 9% 130 мл;
- масло 300 мл;
- соль 3 столовые ложки;
- сахар 3 столовые ложки;
- лавровый лист;
- черный перец горошек.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать огурцы кольцами и лук полукольцами. Добавить сахар, соль, лавровый лист, перец горошком, растительное масло и уксус. Всё перемешать. Оставить на 4-8 часов.
Салат с огурцами разложить в стерилизованные банки.
Банки с салатом стирилизовать в течение 15 минут. Закрыть и оставить до полного охлаждения.
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