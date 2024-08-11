Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту arrow

Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту

11 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту – пошаговое приготовление
Салат из огурцов на зиму. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по классическому рецепту — это отличный способ сохранить свежесть и вкус летних овощей на весь год. Легкий в приготовлении, этот салат станет отличной закуской к любому блюду. Попробуйте этот проверенный временем рецепт, и вы обязательно оцените его неповторимый вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо разом.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы 3 кг;
  • лук 600 г;
  • уксус 9% 130 мл;
  • масло 300 мл;
  • соль 3 столовые ложки;
  • сахар 3 столовые ложки;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошек.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурцы кольцами и лук полукольцами. Добавить сахар, соль, лавровый лист, перец горошком, растительное масло и уксус. Всё перемешать. Оставить на 4-8 часов.

рецепт салата на зиму
Огурцы и лук. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат с огурцами разложить в стерилизованные банки.

рецепт салата из огурцов на зиму
Салат из огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки с салатом стирилизовать в течение 15 минут. Закрыть и оставить до полного охлаждения.

рецепт салата на зиму Нежинский
Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу как аджика — все мужчины оценят.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом кабачков по-корейски на зиму — закуска станет любимой в семье.

лайфхаки консервация рецепты маринованные огурцы заготовка на зиму салат на зиму

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:31 Не выдержала схватку психологически — Ирина Коляденко объяснила, почему не взяла "золото"

Срочная новость

00:51 Угроза баллистики и атака ударных БпЛА — в опасности большинство областей Украины

00:40 В Харьковской области во время пожара в общежитии погибла 17-летняя девушка

00:39 Уклонисты хотели выехать из Украины под прикрытием "гарема" — им помешали пограничники

00:32 В Киеве раздался взрыв — что известно

10 августа 2024

23:59 Бах объявил о решении уйти из Международного олимпийского комитета

23:58 В Шебекино на Белгородщине прилеты — разгорелся масштабный пожар

23:55 Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область — погиб украинец

23:53 На Закарпатье многодетная мать незаконно получила 350 тыс. грн — какое решение принял суд

Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

01:31 Не выдержала схватку психологически — Ирина Коляденко объяснила, почему не взяла "золото"

Срочная новость

00:51 Угроза баллистики и атака ударных БпЛА — в опасности большинство областей Украины

00:40 В Харьковской области во время пожара в общежитии погибла 17-летняя девушка

00:39 Уклонисты хотели выехать из Украины под прикрытием "гарема" — им помешали пограничники

00:32 В Киеве раздался взрыв — что известно

10 августа 2024

23:59 Бах объявил о решении уйти из Международного олимпийского комитета

23:58 В Шебекино на Белгородщине прилеты — разгорелся масштабный пожар

23:55 Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область — погиб украинец

23:53 На Закарпатье многодетная мать незаконно получила 350 тыс. грн — какое решение принял суд

23:35 Атака ударных БпЛА на Украину — какие области оказались в опасности

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут