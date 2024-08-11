Салат з огірків на зиму "Ніжинський" за класичним рецептом — покрокове приготування

Салат з огірків на зиму. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат з огірків на зиму "Ніжинський" за класичним рецептом — це чудовий спосіб зберегти свіжість і смак літніх овочів на весь рік. Легкий у приготуванні, цей салат стане відмінною закускою до будь-якої страви. Спробуйте цей перевірений часом рецепт, і ви обов'язково оціните його неповторний смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.

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Вам знадобиться:

огірки 3 кг;

цибуля 600 г;

оцет 9% 130 мл;

олія 300 мл;

сіль 3 столові ложки;

цукор 3 столові ложки;

лавровий листок;

перець чорний горошок.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати огірки кільцями й цибулю півкільцями. Додати цукор, сіль, лавровий лист, перець горошком, олію та оцет. Все перемішати. Залишити на 4-8 годин.

Огірки та цибуля. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат з огірками розкласти в стерилізовані банки.

Салат з огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки з салатом стерилізувати протягом 15 хвилин. Закрити та залишити до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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