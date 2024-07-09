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Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по старой переписи — съедается первым из всей консервации

9 июля 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить нежинские огурцы на зиму – простой старый рецепт
"Нежинский" салат. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Салат "Нежинский" — это отличная закуска к вашим гарнирам зимой. Готовится очень легко, просто и без особых затрат. Вкус хрустящих огурцов и лука разнообразит ваши семейные застолья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Разом.

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Вам понадобится:

  • огурцы 2,5 кг;
  • лук 0,5 кг;
  • уксус 110 мл;
  • масло 250 мл;
  • соль 2 столовые ложки;
  • сахар 2 столовые ложки;
  • лавровый лист;
  • перец черный горошек;
  • стерилизовать 0,5л банки 30 минут.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурцы кольцами. Также нужно нарезать кружочками и лук.

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Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огурцы и лук перемешать. Добавить две столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, 110 мл уксуса и 250 мл растительного масла. Все перемешать. Оставить на 30 минут.

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Приготовление салата из огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно каждой банки кладем перец горошком, лавровый лист и накладываем салат в банки.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки с салатом нужно простирилизовать в течение 30 минут с момента закипания.

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Салат из огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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