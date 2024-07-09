Как приготовить нежинские огурцы на зиму – простой старый рецепт

Салат из огурцов на зиму "Нежинский" по старой переписи — съедается первым из всей консервации
Салат "Нежинский" — это отличная закуска к вашим гарнирам зимой. Готовится очень легко, просто и без особых затрат. Вкус хрустящих огурцов и лука разнообразит ваши семейные застолья.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Разом.
Вам понадобится:
- огурцы 2,5 кг;
- лук 0,5 кг;
- уксус 110 мл;
- масло 250 мл;
- соль 2 столовые ложки;
- сахар 2 столовые ложки;
- лавровый лист;
- перец черный горошек;
- стерилизовать 0,5л банки 30 минут.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать огурцы кольцами. Также нужно нарезать кружочками и лук.
Огурцы и лук перемешать. Добавить две столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, 110 мл уксуса и 250 мл растительного масла. Все перемешать. Оставить на 30 минут.
На дно каждой банки кладем перец горошком, лавровый лист и накладываем салат в банки.
Банки с салатом нужно простирилизовать в течение 30 минут с момента закипания.
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