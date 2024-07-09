Как приготовить нежинские огурцы на зиму – простой старый рецепт

"Нежинский" салат. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат "Нежинский" — это отличная закуска к вашим гарнирам зимой. Готовится очень легко, просто и без особых затрат. Вкус хрустящих огурцов и лука разнообразит ваши семейные застолья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Разом.

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Вам понадобится:

огурцы 2,5 кг;

лук 0,5 кг;

уксус 110 мл;

масло 250 мл;

соль 2 столовые ложки;

сахар 2 столовые ложки;

лавровый лист;

перец черный горошек;

стерилизовать 0,5л банки 30 минут.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурцы кольцами. Также нужно нарезать кружочками и лук.

Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огурцы и лук перемешать. Добавить две столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, 110 мл уксуса и 250 мл растительного масла. Все перемешать. Оставить на 30 минут.

Приготовление салата из огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно каждой банки кладем перец горошком, лавровый лист и накладываем салат в банки.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки с салатом нужно простирилизовать в течение 30 минут с момента закипания.

Салат из огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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