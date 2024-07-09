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Салат з огірків на зиму "Ніжинський" за старим переписом — з'їдається найпершим з усієї консервації

9 липня 2024 20:45
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Олена Попова
Редактор
Як приготувати Ніжинські огірки на зиму — простий старий рецепт
"Ніжинський" салат. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Салат " Ніжинський" — це чудова смакота до ваших гарнірів зимою. Готується дуже легко, просто і без особливих витрат. Смак хрустких огірків і цибулі урізноманітнить ваші сімейні застілля. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом

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Вам знадобиться: 

  • огірки 2,5 кг;
  • цибуля 0,5 кг;
  • оцет 110 мл;
  • олія 250 мл;
  • сіль 2 столові ложки;
  • цукор 2 столові ложки;
  • лавровий лист;
  • перець чорний горошок;
  • стерилізувати 0,5 л банки 30 хвилин. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати огірки кільцями. Також потрібно нарізати кружечками й цибулю. 

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Нарізані огірки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огірки та цибулю перемішати. Додати дві столові ложки солі, дві столові ложки цукру, 110 мл оцту та 250 мл рослинної олії. Все перемішати. Залишити на 30 хвилин. 

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Приготування салату з огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно кожної банки кладемо перець горошком, лавровий лист і накладаємо салат в банки. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки с салатом потрібно простирилізувати протягом 30 хвилин з моменту закипання. 

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Салат з огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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