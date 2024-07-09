Як приготувати Ніжинські огірки на зиму — простий старий рецепт

"Ніжинський" салат. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат " Ніжинський" — це чудова смакота до ваших гарнірів зимою. Готується дуже легко, просто і без особливих витрат. Смак хрустких огірків і цибулі урізноманітнить ваші сімейні застілля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

огірки 2,5 кг;

цибуля 0,5 кг;

оцет 110 мл;

олія 250 мл;

сіль 2 столові ложки;

цукор 2 столові ложки;

лавровий лист;

перець чорний горошок;

стерилізувати 0,5 л банки 30 хвилин.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати огірки кільцями. Також потрібно нарізати кружечками й цибулю.

Нарізані огірки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огірки та цибулю перемішати. Додати дві столові ложки солі, дві столові ложки цукру, 110 мл оцту та 250 мл рослинної олії. Все перемішати. Залишити на 30 хвилин.

Приготування салату з огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно кожної банки кладемо перець горошком, лавровий лист і накладаємо салат в банки.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки с салатом потрібно простирилізувати протягом 30 хвилин з моменту закипання.

Салат з огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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