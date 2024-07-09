Як приготувати Ніжинські огірки на зиму — простий старий рецепт

Салат з огірків на зиму "Ніжинський" за старим переписом — з'їдається найпершим з усієї консервації
Салат " Ніжинський" — це чудова смакота до ваших гарнірів зимою. Готується дуже легко, просто і без особливих витрат. Смак хрустких огірків і цибулі урізноманітнить ваші сімейні застілля.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- огірки 2,5 кг;
- цибуля 0,5 кг;
- оцет 110 мл;
- олія 250 мл;
- сіль 2 столові ложки;
- цукор 2 столові ложки;
- лавровий лист;
- перець чорний горошок;
- стерилізувати 0,5 л банки 30 хвилин.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати огірки кільцями. Також потрібно нарізати кружечками й цибулю.
Огірки та цибулю перемішати. Додати дві столові ложки солі, дві столові ложки цукру, 110 мл оцту та 250 мл рослинної олії. Все перемішати. Залишити на 30 хвилин.
На дно кожної банки кладемо перець горошком, лавровий лист і накладаємо салат в банки.
Банки с салатом потрібно простирилізувати протягом 30 хвилин з моменту закипання.
Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.
Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.
Ще рекомендуємо ознайомитись із найпростішим перевіреним роками рецептом смачних квашених огірків — холодний спосіб.
Читайте Новини.LIVE!