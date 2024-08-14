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Салат из огурцов на зиму с приправой "10 овощей" по бабушкиному рецепту

14 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салат из огурцов на зиму с приправой "10 овощей" по рецепту бабушки
Огурцы и лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат из огурцов на зиму с приправой "10 овощей" — это настоящее сокровище среди зимних заготовок. Этот рецепт, проверенный временем, позволяет сберечь всю свежесть и аромат летних овощей, создавая идеальную закуску на любой стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.

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Вам понадобится:

  • 3 кг огурцов;
  • 60 г приправы” 10 овощей;
  • 200 г сахара;
  • 200 мл уксуса;
  • 200 мл растительного масла.

Способ приготовления

Огурцы нужно нарезать брусочками или колечками. Можно порезать двумя вариантами и сделать два вида закруток. На 3 кг огурцов добавить 60 г приправы "10 овощей", 200 г сахара, 200 мл уксуса и 200 мл растительного масла. Все тщательно перемешать и оставить на три часа.

салат из огурцов на зиму
Огурцы и специи. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Огурцы складываем в банки и наливаем оставшийся сок.

рецепт салата из огурцов на зиму
Огурцы в банке. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Банки и крышки стирилизовать не нужно, просто хорошо помыть. Накрываем банки крышками, ставим для стерилизации. С момента закипания стирилизовать 15 минут.

простой салат из огурцов на зиму
Стерилизация банок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Достать банки и закрутить. Переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.

простой салат из огурцов на зиму рецепт
Огурцы в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

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