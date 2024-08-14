Салат из огурцов на зиму с приправой "10 овощей" по рецепту бабушки

Салат из огурцов на зиму с приправой "10 овощей" по бабушкиному рецепту
Салат из огурцов на зиму с приправой "10 овощей" — это настоящее сокровище среди зимних заготовок. Этот рецепт, проверенный временем, позволяет сберечь всю свежесть и аромат летних овощей, создавая идеальную закуску на любой стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.
Вам понадобится:
- 3 кг огурцов;
- 60 г приправы” 10 овощей;
- 200 г сахара;
- 200 мл уксуса;
- 200 мл растительного масла.
Способ приготовления
Огурцы нужно нарезать брусочками или колечками. Можно порезать двумя вариантами и сделать два вида закруток. На 3 кг огурцов добавить 60 г приправы "10 овощей", 200 г сахара, 200 мл уксуса и 200 мл растительного масла. Все тщательно перемешать и оставить на три часа.
Огурцы складываем в банки и наливаем оставшийся сок.
Банки и крышки стирилизовать не нужно, просто хорошо помыть. Накрываем банки крышками, ставим для стерилизации. С момента закипания стирилизовать 15 минут.
Достать банки и закрутить. Переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.
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