Салат з огірків на зиму з приправою "10 овочів" за бабусиним рецептом
Салат з огірків на зиму з приправою "10 овочів" — це справжній скарб серед зимових заготовок. Цей рецепт, перевірений часом, дозволяє зберегти всю свіжість та аромат літніх овочів, створюючи ідеальну закуску на будь-який стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.
Вам знадобиться:
- 3 кг огірків;
- 60 г приправи "10 овочів;
- 200 г цукру;
- 200 мл оцту;
- 200 мл олії.
Спосіб приготування
Огірки потрібно нарізати брусочками або кільцями. Можна порізати обома варіантами та зробити два види закруток. На 3 кг огірків додати 60 г приправи "10 овочів", 200 г цукру, 200 мл оцту та 200 мл олії. Все ретельно перемішати та залишити на три години.
Огірки складаємо в банки та наливаємо сік, який залишився.
Банки та кришки стирилізувати не потрібно, просто гарно помити. Накриваємо банки кришками, ставимо для стерилізації. З моменту закипання стирилізувати 15 хвилин.
Дістати банки та закрутити. Перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.
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