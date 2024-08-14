Салат з огірків на зиму з приправою "10 овочів" за бабусиним рецептом

Огірки та цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Салат з огірків на зиму з приправою "10 овочів" — це справжній скарб серед зимових заготовок. Цей рецепт, перевірений часом, дозволяє зберегти всю свіжість та аромат літніх овочів, створюючи ідеальну закуску на будь-який стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.

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Вам знадобиться:

3 кг огірків;

60 г приправи "10 овочів;

200 г цукру;

200 мл оцту;

200 мл олії.

Спосіб приготування

Огірки потрібно нарізати брусочками або кільцями. Можна порізати обома варіантами та зробити два види закруток. На 3 кг огірків додати 60 г приправи "10 овочів", 200 г цукру, 200 мл оцту та 200 мл олії. Все ретельно перемішати та залишити на три години.

Огірки та спеції. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Огірки складаємо в банки та наливаємо сік, який залишився.

Огірки в банці. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Банки та кришки стирилізувати не потрібно, просто гарно помити. Накриваємо банки кришками, ставимо для стерилізації. З моменту закипання стирилізувати 15 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Дістати банки та закрутити. Перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.

Огірки в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

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