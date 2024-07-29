Вкусный салат из огурцов на зиму – пошаговый рецепт приготовления Лилии Цвет

Салат из огурцов на зиму "зимний король" — популярный рецепт закрутки Лилии Цвет
Это действительно королевский салат на зиму. Очень вкусный получается, хорошо хранится и его легко приготовить! Попытайтесь повторить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.
Вам понадобится (на 5 банок по 0,5 л):
- огурцы 2 кг;
- лук 2 шт;
- перец 1 шт;
- укроп 1 пучок;
- чеснок 6 зуб;
- уксус 100 мл;
- сахар 5 ст.л;
- соль 2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть огурцы и нарезать на колечки. Высыпаем в кастрюлю.
Нарезать полукольцами лук, сладкий перец и укроп. Добавить все к огурцам. Затем добавить соль, сахар, уксус и все перемешать. Оставить на 30 минут, чтобы огурцы отпустили сок.
Раскладываем салат по банкам. Не забываем добавлять оставшийся в кастрюле сок.
Накрываем крышки и ставим стерилизовать, с момента закипания стерилизовать 15 минут. Затем герметично закручиваем и переворачиваем вверх дном.
Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.
Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.
Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.
Читайте Новини.LIVE!