Вкусный салат из огурцов на зиму – пошаговый рецепт приготовления Лилии Цвет

Салат из огурцов. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Это действительно королевский салат на зиму. Очень вкусный получается, хорошо хранится и его легко приготовить! Попытайтесь повторить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.

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Вам понадобится (на 5 банок по 0,5 л):

огурцы 2 кг;

лук 2 шт;

перец 1 шт;

укроп 1 пучок;

чеснок 6 зуб;

уксус 100 мл;

сахар 5 ст.л;

соль 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть огурцы и нарезать на колечки. Высыпаем в кастрюлю.

Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Нарезать полукольцами лук, сладкий перец и укроп. Добавить все к огурцам. Затем добавить соль, сахар, уксус и все перемешать. Оставить на 30 минут, чтобы огурцы отпустили сок.

Огурцы и овощи. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раскладываем салат по банкам. Не забываем добавлять оставшийся в кастрюле сок.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накрываем крышки и ставим стерилизовать, с момента закипания стерилизовать 15 минут. Затем герметично закручиваем и переворачиваем вверх дном.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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