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Салат из огурцов на зиму "зимний король" — популярный рецепт закрутки Лилии Цвет

29 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный салат из огурцов на зиму – пошаговый рецепт приготовления Лилии Цвет
Салат из огурцов. Фото: YouTube @lilija-tsvit
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Это действительно королевский салат на зиму. Очень вкусный получается, хорошо хранится и его легко приготовить! Попытайтесь повторить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.

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Вам понадобится (на 5 банок по 0,5 л):

  • огурцы 2 кг;
  • лук 2 шт;
  • перец 1 шт;
  • укроп 1 пучок;
  • чеснок 6 зуб;
  • уксус 100 мл;
  • сахар 5 ст.л;
  • соль 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть огурцы и нарезать на колечки. Высыпаем в кастрюлю.

рецепт салата на зиму из огурцов
Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Нарезать полукольцами лук, сладкий перец и укроп. Добавить все к огурцам. Затем добавить соль, сахар, уксус и все перемешать. Оставить на 30 минут, чтобы огурцы отпустили сок.

рецепт вкусного салата на зиму
Огурцы и овощи. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раскладываем салат по банкам. Не забываем добавлять оставшийся в кастрюле сок.

огурцы на зиму салат
Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накрываем крышки и ставим стерилизовать, с момента закипания стерилизовать 15 минут. Затем герметично закручиваем и переворачиваем вверх дном.

рецепт салата из огурцов на зиму
Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.

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