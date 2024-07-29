Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Салат з огірків на зиму "зимовий король" — популярний рецепт закрутки Лілії Цвіт arrow

Салат з огірків на зиму "зимовий король" — популярний рецепт закрутки Лілії Цвіт

29 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний салат з огірків на зиму — покроковий рецепт приготування Лілії Цвіт
Салат з огірків. Фото: YouTube @lilija-tsvit
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Це дійсно королівський салат на зиму. Дуже смачний виходить, добре зберігається і його легко приготувати! Спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт. 

Читайте також:

Вам знадобиться (на 5 банок по 0,5 л): 

  • огірки 2 кг;
  • цибуля 2 шт;
  • перець 1 шт;
  • кріп 1 пучок;
  • часник 6 зуб;
  • оцет 100 мл;
  • цукор 5 ст.л;
  • сіль 2 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити огірки та нарізати на колечки. Висипаємо до каструлі. 

рецепт салату на зиму з огірків
Нарізані огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Нарізати цибулю півкільцями, солодкий перець та кріп. Додати все до оігрків. Потім додати сіль, цукор, оцет і все перемішати. Залишити на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік. 

рецепт смачного салату на зиму
Огірки та овочі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Розкладаємо салат по банкам. Не забуваємо додавати сік, який залишився в каструлі. 

огірки на зиму салат
Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо кришки та ставимо стерилізувати, з моменту закипання стерилізувати 15 хвилин. Потім герментично закручуємо та перевертаємо догори дном. 

рецепт салату з огірків на зиму
Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Ще ми розповідали, як правильно стерилізувати банки та кришки для консервації — швидкі способи.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів — корисні поради.

рецепти лайфхаки мариновані огірки заготівля на зиму салат на зиму

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ