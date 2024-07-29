Смачний салат з огірків на зиму — покроковий рецепт приготування Лілії Цвіт

Салат з огірків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Це дійсно королівський салат на зиму. Дуже смачний виходить, добре зберігається і його легко приготувати! Спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться (на 5 банок по 0,5 л):

огірки 2 кг;

цибуля 2 шт;

перець 1 шт;

кріп 1 пучок;

часник 6 зуб;

оцет 100 мл;

цукор 5 ст.л;

сіль 2 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити огірки та нарізати на колечки. Висипаємо до каструлі.

Нарізані огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Нарізати цибулю півкільцями, солодкий перець та кріп. Додати все до оігрків. Потім додати сіль, цукор, оцет і все перемішати. Залишити на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік.

Огірки та овочі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Розкладаємо салат по банкам. Не забуваємо додавати сік, який залишився в каструлі.

Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо кришки та ставимо стерилізувати, з моменту закипання стерилізувати 15 хвилин. Потім герментично закручуємо та перевертаємо догори дном.

Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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