Смачний салат з огірків на зиму — покроковий рецепт приготування Лілії Цвіт

Салат з огірків на зиму "зимовий король" — популярний рецепт закрутки Лілії Цвіт
Це дійсно королівський салат на зиму. Дуже смачний виходить, добре зберігається і його легко приготувати! Спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться (на 5 банок по 0,5 л):
- огірки 2 кг;
- цибуля 2 шт;
- перець 1 шт;
- кріп 1 пучок;
- часник 6 зуб;
- оцет 100 мл;
- цукор 5 ст.л;
- сіль 2 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити огірки та нарізати на колечки. Висипаємо до каструлі.
Нарізати цибулю півкільцями, солодкий перець та кріп. Додати все до оігрків. Потім додати сіль, цукор, оцет і все перемішати. Залишити на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік.
Розкладаємо салат по банкам. Не забуваємо додавати сік, який залишився в каструлі.
Накриваємо кришки та ставимо стерилізувати, з моменту закипання стерилізувати 15 хвилин. Потім герментично закручуємо та перевертаємо догори дном.
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