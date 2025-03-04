Салат с пекинской капустой Елена — ничего не надо варить, покоряет простотой и вкусом

Салат с пекинской капустой "Елена". Фото: smachnenke.com.ua

Если ищете простой и вкусный салат без лишних хлопот — этот рецепт для вас! Нежная пекинская капуста, ветчина и ароматный укроп создают идеальное сочетание вкусов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 500 г;

ветчина или карбонат — 150 г;

укроп — 4-5 веточек;

майонез — 3-4 ст. л;

соль — ⅓ ч. л;

черный молотый перец — ¼ ч. л.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой. Ветчину нарезать полосками, укроп мелко измельчить.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез, соль, перец и хорошо перемешать. Подавать сразу после приготовления.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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