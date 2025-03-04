Салат с пекинской капустой Елена — ничего не надо варить, покоряет простотой и вкусом

Салат с пекинской капустой "Елена" — ничего не надо варить
Если ищете простой и вкусный салат без лишних хлопот — этот рецепт для вас! Нежная пекинская капуста, ветчина и ароматный укроп создают идеальное сочетание вкусов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 500 г;
- ветчина или карбонат — 150 г;
- укроп — 4-5 веточек;
- майонез — 3-4 ст. л;
- соль — ⅓ ч. л;
- черный молотый перец — ¼ ч. л.
Способ приготовления
Капусту нашинковать тонкой соломкой. Ветчину нарезать полосками, укроп мелко измельчить.
Добавить майонез, соль, перец и хорошо перемешать. Подавать сразу после приготовления.
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