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Салат з пекінською капустою "Олена" — нічого не треба варити

4 березня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат з пекінською капустою Олена — нічого не треба варити, підкорює простотою і смаком
Салат з пекінською капустою "Олена". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо шукаєте простий і смачний салат без зайвих турбот — цей рецепт для вас! Ніжна пекінська капуста, шинка та ароматний кріп створюють ідеальне поєднання смаків.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 500 г;
  • шинка або карбонат — 150 г;
  • кріп — 4-5 гілочок;
  • майонез — 3-4 ст. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • чорний мелений перець — ¼ ч. л.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Шинку нарізати смужками, кріп дрібно подрібнити.

салат з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез, сіль, перець та добре перемішати. Подавати одразу після приготування.

салат з пекінською капустою та ковбасою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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