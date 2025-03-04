Салат з пекінською капустою Олена — нічого не треба варити, підкорює простотою і смаком

Салат з пекінською капустою "Олена" — нічого не треба варити
Якщо шукаєте простий і смачний салат без зайвих турбот — цей рецепт для вас! Ніжна пекінська капуста, шинка та ароматний кріп створюють ідеальне поєднання смаків.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 500 г;
- шинка або карбонат — 150 г;
- кріп — 4-5 гілочок;
- майонез — 3-4 ст. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- чорний мелений перець — ¼ ч. л.
Спосіб приготування
Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Шинку нарізати смужками, кріп дрібно подрібнити.
Додати майонез, сіль, перець та добре перемішати. Подавати одразу після приготування.
Простий і швидкий салат, який чудово підходить до обіду або вечері!
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