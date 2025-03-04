Салат з пекінською капустою Олена — нічого не треба варити, підкорює простотою і смаком

Салат з пекінською капустою "Олена". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте простий і смачний салат без зайвих турбот — цей рецепт для вас! Ніжна пекінська капуста, шинка та ароматний кріп створюють ідеальне поєднання смаків.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 500 г;

шинка або карбонат — 150 г;

кріп — 4-5 гілочок;

майонез — 3-4 ст. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

чорний мелений перець — ¼ ч. л.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Шинку нарізати смужками, кріп дрібно подрібнити.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез, сіль, перець та добре перемішати. Подавати одразу після приготування.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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