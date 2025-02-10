Салат с пекинской капустой Подснежник — легкий, полезный и очень вкусный

Салат с пекинской капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Подснежник" — это гармоничное сочетание нежной пекинской капусты, сочной курицы и яркого болгарского перца. Простой в приготовлении, легкий и одновременно сытный — отличный выбор для тех, кто ценит сбалансированное питание.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 0,5 шт.;

куриная грудка (отварная) — 300-400 г;

болгарский перец (красный и желтый) — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

зеленый лук — 1 пучок.

Для соуса:

сметана — 3 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Подготовить соус: в небольшой миске смешать сметану, горчицу, соль и перец. Чеснок пропустить через пресс и добавить к смеси. Пекинскую капусту мелко нашинковать и выложить в глубокую миску.

Сметана и горчица. Фото: gospodynka.com.ua

Куриную грудку, болгарские перцы нарезать небольшими кубиками.

Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Репчатый и зеленый лук измельчить ножом. Добавить все ингредиенты к капусте, заправить подготовленным соусом и тщательно перемешать.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать сразу или оставить на 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Вкусный, легкий и яркий салат готов.



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