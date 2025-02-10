Салат с пекинской капустой Подснежник — легкий, полезный и очень вкусный

Салат с пекинской капустой "Подснежник" — хорошо сбалансированный
Салат "Подснежник" — это гармоничное сочетание нежной пекинской капусты, сочной курицы и яркого болгарского перца. Простой в приготовлении, легкий и одновременно сытный — отличный выбор для тех, кто ценит сбалансированное питание.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 0,5 шт.;
- куриная грудка (отварная) — 300-400 г;
- болгарский перец (красный и желтый) — 2 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок.
Для соуса:
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Подготовить соус: в небольшой миске смешать сметану, горчицу, соль и перец. Чеснок пропустить через пресс и добавить к смеси. Пекинскую капусту мелко нашинковать и выложить в глубокую миску.
Куриную грудку, болгарские перцы нарезать небольшими кубиками.
Репчатый и зеленый лук измельчить ножом. Добавить все ингредиенты к капусте, заправить подготовленным соусом и тщательно перемешать.
Подавать сразу или оставить на 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Вкусный, легкий и яркий салат готов.
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