Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Салат с пекинской капустой "Подснежник" — хорошо сбалансированный arrow

Салат с пекинской капустой "Подснежник" — хорошо сбалансированный

10 февраля 2025 12:02
Марина Евтягина - Редактор
Салат с пекинской капустой Подснежник — легкий, полезный и очень вкусный
Салат с пекинской капустой. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Подснежник" — это гармоничное сочетание нежной пекинской капусты, сочной курицы и яркого болгарского перца. Простой в приготовлении, легкий и одновременно сытный — отличный выбор для тех, кто ценит сбалансированное питание.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 0,5 шт.;
  • куриная грудка (отварная) — 300-400 г;
  • болгарский перец (красный и желтый) — 2 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок.

Для соуса:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Подготовить соус: в небольшой миске смешать сметану, горчицу, соль и перец. Чеснок пропустить через пресс и добавить к смеси. Пекинскую капусту мелко нашинковать и выложить в глубокую миску.

соус для салата
Сметана и горчица. Фото: gospodynka.com.ua

Куриную грудку, болгарские перцы нарезать небольшими кубиками.

салат з пекінською капустою
Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Репчатый и зеленый лук измельчить ножом. Добавить все ингредиенты к капусте, заправить подготовленным соусом и тщательно перемешать.

рецепт салата з пекінською капустою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать сразу или оставить на 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Вкусный, легкий и яркий салат готов.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

рецепты салат курица пекинская капуста сладкий перец
Реклама
Реклама
Реклама