Салат з пекінською капустою Пролісок — легкий, корисний і дуже смачний

Салат з пекінською капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Пролісок" — це гармонійне поєднання ніжної пекінської капусти, соковитої курки та яскравого болгарського перцю. Простий у приготуванні, легкий і водночас ситний — чудовий вибір для тих, хто цінує збалансоване харчування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 0,5 шт.;

куряча грудка (відварена) — 300-400 г;

болгарський перець (червоний і жовтий) — 2 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок.

Для соусу:

сметана — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Підготувати соус: у невеликій мисці змішати сметану, гірчицю, сіль і перець. Часник пропустити через прес і додати до суміші. Пекінську капусту дрібно нашаткувати та викласти в глибоку миску.

Сметана та гірчиця. Фото: gospodynka.com.ua

Курячу грудку, болгарські перці нарізати невеликими кубиками.

Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Ріпчасту та зелену цибулю подрібнити ножем. Додати всі інгредієнти до капусти, заправити підготовленим соусом та ретельно перемішати.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати відразу або залишити на 10-15 хвилин, щоб смаки поєдналися. Смачний, легкий та яскравий салат готовий.



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