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Салат з пекінською капустою "Пролісок" — гарно збалансований

10 лютого 2025 12:02
Марина Євтягіна - Редактор
Салат з пекінською капустою Пролісок — легкий, корисний і дуже смачний
Салат з пекінською капустою. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Пролісок" — це гармонійне поєднання ніжної пекінської капусти, соковитої курки та яскравого болгарського перцю. Простий у приготуванні, легкий і водночас ситний — чудовий вибір для тих, хто цінує збалансоване харчування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 0,5 шт.;
  • куряча грудка (відварена) — 300-400 г;
  • болгарський перець (червоний і жовтий) — 2 шт.;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок.

Для соусу:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Підготувати соус: у невеликій мисці змішати сметану, гірчицю, сіль і перець. Часник пропустити через прес і додати до суміші. Пекінську капусту дрібно нашаткувати та викласти в глибоку миску.

соус для салата
Сметана та гірчиця. Фото: gospodynka.com.ua

Курячу грудку, болгарські перці нарізати невеликими кубиками.

салат з пекінською капустою
Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Ріпчасту та зелену цибулю подрібнити ножем. Додати всі інгредієнти до капусти, заправити підготовленим соусом та ретельно перемішати.

рецепт салата з пекінською капустою
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати відразу або залишити на 10-15 хвилин, щоб смаки поєдналися. Смачний, легкий та яскравий салат готовий.

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