Салат з пекінською капустою Пролісок — легкий, корисний і дуже смачний

Салат з пекінською капустою "Пролісок" — гарно збалансований
Салат "Пролісок" — це гармонійне поєднання ніжної пекінської капусти, соковитої курки та яскравого болгарського перцю. Простий у приготуванні, легкий і водночас ситний — чудовий вибір для тих, хто цінує збалансоване харчування.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 0,5 шт.;
- куряча грудка (відварена) — 300-400 г;
- болгарський перець (червоний і жовтий) — 2 шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок.
Для соусу:
- сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Підготувати соус: у невеликій мисці змішати сметану, гірчицю, сіль і перець. Часник пропустити через прес і додати до суміші. Пекінську капусту дрібно нашаткувати та викласти в глибоку миску.
Курячу грудку, болгарські перці нарізати невеликими кубиками.
Ріпчасту та зелену цибулю подрібнити ножем. Додати всі інгредієнти до капусти, заправити підготовленим соусом та ретельно перемішати.
Подавати відразу або залишити на 10-15 хвилин, щоб смаки поєдналися. Смачний, легкий та яскравий салат готовий.
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