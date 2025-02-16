Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками — нежный, легкий и очень вкусный

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками — не надоедает
Этот салат из пекинской капусты и крабовых палочек — настоящая классика, которая не надоедает. Легкий, свежий, сочный и очень простой в приготовлении. Идеальный вариант для легкого ужина или дополнения к праздничному столу.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 400 г;
- яйца — 3 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — 1 ч. л;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления
Сварить яйца, залить холодной водой и оставить на несколько минут. Очистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.
Пекинскую капусту разрезать пополам вдоль, а затем нашинковать тонкими полосками. Выложить в большую миску. Чеснок измельчить и добавить к капусте.
Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками, добавить к остальным ингредиентам. Добавить консервированную кукурузу, посолить по вкусу.
Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. Подавать сразу после приготовления или охладить перед подачей. Легкий, нежный и свежий салат прекрасно дополнит будничный ужин или украсит праздничный стол.
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