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Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками — не надоедает

16 февраля 2025 12:31
Марина Евтягина - Редактор
Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками — нежный, легкий и очень вкусный
Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат из пекинской капусты и крабовых палочек — настоящая классика, которая не надоедает. Легкий, свежий, сочный и очень простой в приготовлении. Идеальный вариант для легкого ужина или дополнения к праздничному столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 400 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — 1 ч. л;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Сварить яйца, залить холодной водой и оставить на несколько минут. Очистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.

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Яйца и пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Пекинскую капусту разрезать пополам вдоль, а затем нашинковать тонкими полосками. Выложить в большую миску. Чеснок измельчить и добавить к капусте.

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Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками, добавить к остальным ингредиентам. Добавить консервированную кукурузу, посолить по вкусу.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. Подавать сразу после приготовления или охладить перед подачей. Легкий, нежный и свежий салат прекрасно дополнит будничный ужин или украсит праздничный стол.

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