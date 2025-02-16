Салат з пекінською капустою та крабовими паличками — ніжний, легкий і дуже смачний

Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із пекінської капусти та крабових паличок — справжня класика, яка не набридає. Легкий, свіжий, соковитий і дуже простий у приготуванні. Ідеальний варіант для легкої вечері або доповнення до святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 400 г;

яйця — 3 шт.;

крабові палички — 200 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

часник — 1 зубчик;

сіль — 1 ч. л.;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Зварити яйця, залити холодною водою та залишити на кілька хвилин. Очистити від шкаралупи та нарізати дрібними кубиками.

Яйця та пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Пекінську капусту розрізати навпіл уздовж, а потім нашаткувати тонкими смужками. Викласти у велику миску. Часник подрібнити та додати до капусти.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Крабові палички нарізати невеликими шматочками, додати до решти інгредієнтів. Додати консервовану кукурудзу, посолити за смаком.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат майонезом і добре перемішати. Подавати одразу після приготування або охолодити перед подачею. Легкий, ніжний і свіжий салат чудово доповнить буденну вечерю або прикрасить святковий стіл.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.