Салат з пекінською капустою та крабовими паличками — ніжний, легкий і дуже смачний

Салат з пекінською капустою та крабовими паличками — не набридає
Цей салат із пекінської капусти та крабових паличок — справжня класика, яка не набридає. Легкий, свіжий, соковитий і дуже простий у приготуванні. Ідеальний варіант для легкої вечері або доповнення до святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 400 г;
- яйця — 3 шт.;
- крабові палички — 200 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — 1 ч. л.;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Зварити яйця, залити холодною водою та залишити на кілька хвилин. Очистити від шкаралупи та нарізати дрібними кубиками.
Пекінську капусту розрізати навпіл уздовж, а потім нашаткувати тонкими смужками. Викласти у велику миску. Часник подрібнити та додати до капусти.
Крабові палички нарізати невеликими шматочками, додати до решти інгредієнтів. Додати консервовану кукурудзу, посолити за смаком.
Заправити салат майонезом і добре перемішати. Подавати одразу після приготування або охолодити перед подачею. Легкий, ніжний і свіжий салат чудово доповнить буденну вечерю або прикрасить святковий стіл.
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