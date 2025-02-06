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Салат с пекинской капустой за 10 мин — не надоедает каждый день

6 февраля 2025 13:27
Марина Евтягина - Редактор
Салат с пекинской капустой за 10 минут — легкий, вкусный и не надоедает каждый день
Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете салат, который можно есть каждый день и он не надоест? Этот рецепт с пекинской капустой, колбасой, яйцами и кукурузой станет вашим любимым. Готовится за считанные минуты, а получается сочным, нежным и очень вкусным!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 0,5 шт.;
  • огурец — 0,5 шт.;
  • яйца отварные — 3 шт.;
  • зеленый лук — 3 шт.;
  • кукуруза — 1 баночка;
  • колбаса — 200 г;
  • соль — по вкусу;
  • майонез — по вкусу (или сметана как альтернатива).

Способ приготовления

Половину небольшой пекинской капусты мелко нарезать. Зеленый лук нарезать и добавить к капусте. Огурец нарезать мелкими кубиками.

салат з пекінською капустою
Нарезанная пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Колбасу нарезать соломкой. Отваренные яйца нарезать кубиками. Из кукурузы слить всю жидкость и добавить к нарезанным ингредиентам. Посолить салат по вкусу, заправить майонезом или сметаной, хорошо перемешать.

рецепт салата з пекінською капустою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать сразу после приготовления. Вкусный, нежный и сочный салат из пекинской капусты готов.

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