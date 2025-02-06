Салат с пекинской капустой за 10 минут — легкий, вкусный и не надоедает каждый день

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете салат, который можно есть каждый день и он не надоест? Этот рецепт с пекинской капустой, колбасой, яйцами и кукурузой станет вашим любимым. Готовится за считанные минуты, а получается сочным, нежным и очень вкусным!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 0,5 шт.;

огурец — 0,5 шт.;

яйца отварные — 3 шт.;

зеленый лук — 3 шт.;

кукуруза — 1 баночка;

колбаса — 200 г;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу (или сметана как альтернатива).

Способ приготовления

Половину небольшой пекинской капусты мелко нарезать. Зеленый лук нарезать и добавить к капусте. Огурец нарезать мелкими кубиками.

Нарезанная пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Колбасу нарезать соломкой. Отваренные яйца нарезать кубиками. Из кукурузы слить всю жидкость и добавить к нарезанным ингредиентам. Посолить салат по вкусу, заправить майонезом или сметаной, хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать сразу после приготовления. Вкусный, нежный и сочный салат из пекинской капусты готов.

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