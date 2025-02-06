Салат с пекинской капустой за 10 минут — легкий, вкусный и не надоедает каждый день

Салат с пекинской капустой за 10 мин — не надоедает каждый день
Ищете салат, который можно есть каждый день и он не надоест? Этот рецепт с пекинской капустой, колбасой, яйцами и кукурузой станет вашим любимым. Готовится за считанные минуты, а получается сочным, нежным и очень вкусным!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 0,5 шт.;
- огурец — 0,5 шт.;
- яйца отварные — 3 шт.;
- зеленый лук — 3 шт.;
- кукуруза — 1 баночка;
- колбаса — 200 г;
- соль — по вкусу;
- майонез — по вкусу (или сметана как альтернатива).
Способ приготовления
Половину небольшой пекинской капусты мелко нарезать. Зеленый лук нарезать и добавить к капусте. Огурец нарезать мелкими кубиками.
Колбасу нарезать соломкой. Отваренные яйца нарезать кубиками. Из кукурузы слить всю жидкость и добавить к нарезанным ингредиентам. Посолить салат по вкусу, заправить майонезом или сметаной, хорошо перемешать.
Подавать сразу после приготовления. Вкусный, нежный и сочный салат из пекинской капусты готов.
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