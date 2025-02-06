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Салат з пекінською капустою за 10 хв — не набридає кожного дня

6 лютого 2025 13:27
Марина Євтягіна - Редактор
Салат з пекінською капустою за 10 хвилин — легкий, смачний і не набридає кожного дня
Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте салат, який можна їсти кожен день і він не набридне? Цей рецепт з пекінською капустою, ковбасою, яйцями та кукурудзою стане вашим улюбленим. Готується за лічені хвилини, а виходить соковитим, ніжним і дуже смачним!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 0,5 шт.;
  • огірок — 0,5 шт.;
  • яйця відварені — 3 шт.;
  • зелена цибуля — 3 шт.;
  • кукурудза — 1 баночка;
  • ковбаса — 200 г;
  • сіль — за смаком;
  • майонез — за смаком (або сметана як альтернатива).

Спосіб приготування

Половину невеликої пекінської капусти дрібно нарізати. Зелену цибулю нарізати й додати до капусти. Огірок нарізати дрібними кубиками.

салат з пекінською капустою
Нарізана пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ковбасу нарізати соломкою. Відварені яйця нарізати кубиками. З кукурудзи злити всю рідину й додати до нарізаних інгредієнтів. Посолити салат за смаком, заправити майонезом або сметаною, добре перемішати.

рецепт салата з пекінською капустою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати одразу після приготування. Смачний, ніжний і соковитий салат із пекінської капусти готовий. 

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