Салат з пекінською капустою за 10 хвилин — легкий, смачний і не набридає кожного дня

Салат з пекінською капустою за 10 хв — не набридає кожного дня
Шукаєте салат, який можна їсти кожен день і він не набридне? Цей рецепт з пекінською капустою, ковбасою, яйцями та кукурудзою стане вашим улюбленим. Готується за лічені хвилини, а виходить соковитим, ніжним і дуже смачним!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 0,5 шт.;
- огірок — 0,5 шт.;
- яйця відварені — 3 шт.;
- зелена цибуля — 3 шт.;
- кукурудза — 1 баночка;
- ковбаса — 200 г;
- сіль — за смаком;
- майонез — за смаком (або сметана як альтернатива).
Спосіб приготування
Половину невеликої пекінської капусти дрібно нарізати. Зелену цибулю нарізати й додати до капусти. Огірок нарізати дрібними кубиками.
Ковбасу нарізати соломкою. Відварені яйця нарізати кубиками. З кукурудзи злити всю рідину й додати до нарізаних інгредієнтів. Посолити салат за смаком, заправити майонезом або сметаною, добре перемішати.
Подавати одразу після приготування. Смачний, ніжний і соковитий салат із пекінської капусти готовий.
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