Салат Любовница с изюминкой — самый удачный рецепт со свеклой

Салат с изюминкой Любовница — этот салат из свеклы очень удачный
Этот салат точно не останется без внимания! "Любовница" — это идеальное сочетание сладковатого изюма, свеклы, сыра и пикантного чеснока. Необычный, яркий и очень вкусный.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- морковь сырая — 1 шт.;
- вареная свекла — 3 шт.;
- твердый сыр — 200 г;
- изюм — 50 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — щепотка;
- майонез — 150 г.
Способ приготовления
Морковь натереть на мелкой терке, добавить изюм, немного майонеза и перемешать. Во второй миске смешать натертый сыр, измельченный чеснок и майонез до однородной массы.
В отдельной емкости соединить натертую свеклу, майонез и мелко измельченные орехи (например, арахис).
Выложить салат слоями на тарелку в таком порядке: морковный, сырный, свекольный. Украсить по желанию и подавать к столу.
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