Салат Любовница с изюминкой — самый удачный рецепт со свеклой

Салат "Любовница". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат точно не останется без внимания! "Любовница" — это идеальное сочетание сладковатого изюма, свеклы, сыра и пикантного чеснока. Необычный, яркий и очень вкусный.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

морковь сырая — 1 шт.;

вареная свекла — 3 шт.;

твердый сыр — 200 г;

изюм — 50 г;

чеснок — 3 зубчика;

соль — щепотка;

майонез — 150 г.

Способ приготовления

Морковь натереть на мелкой терке, добавить изюм, немного майонеза и перемешать. Во второй миске смешать натертый сыр, измельченный чеснок и майонез до однородной массы.

Майонез и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной емкости соединить натертую свеклу, майонез и мелко измельченные орехи (например, арахис).

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить салат слоями на тарелку в таком порядке: морковный, сырный, свекольный. Украсить по желанию и подавать к столу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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