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Салат с изюминкой Любовница — этот салат из свеклы очень удачный

24 февраля 2025 12:19
Марина Евтягина - Редактор
Салат Любовница с изюминкой — самый удачный рецепт со свеклой
Салат "Любовница". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат точно не останется без внимания! "Любовница" — это идеальное сочетание сладковатого изюма, свеклы, сыра и пикантного чеснока. Необычный, яркий и очень вкусный.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • морковь сырая — 1 шт.;
  • вареная свекла — 3 шт.;
  • твердый сыр — 200 г;
  • изюм — 50 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — щепотка;
  • майонез — 150 г.

Способ приготовления

Морковь натереть на мелкой терке, добавить изюм, немного майонеза и перемешать. Во второй миске смешать натертый сыр, измельченный чеснок и майонез до однородной массы.

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Майонез и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной емкости соединить натертую свеклу, майонез и мелко измельченные орехи (например, арахис).

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Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить салат слоями на тарелку в таком порядке: морковный, сырный, свекольный. Украсить по желанию и подавать к столу.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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