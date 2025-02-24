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Салат з родзинкою Коханка — цей салат з буряка дуже вдалий

24 лютого 2025 12:19
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Коханка з родзинкою — найвдаліший рецепт з буряком
Салат "Коханка". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей салат точно не залишиться без уваги! "Коханка" — це ідеальне поєднання солодкуватих родзинок, буряка, сиру та пікантного часнику. Незвичайний, яскравий і дуже смачний.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • морква сира — 1 шт.;
  • варений буряк — 3 шт.;
  • твердий сир — 200 г;
  • родзинки — 50 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль — дрібка;
  • майонез — 150 г.

Спосіб приготування

Моркву натерти на дрібній тертці, додати родзинки, трохи майонезу та перемішати. У другій мисці змішати натертий сир, подрібнений часник і майонез до однорідної маси.

смачний салат з буряком
Майонез та морква. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій місткості поєднати натертий буряк, майонез і дрібно подрібнені горіхи (наприклад, арахіс).

рецепт салата з буряком
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти салат шарами на тарілку в такому порядку: морквяний, сирний, буряковий. Прикрасити за бажанням і подавати до столу. 

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Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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