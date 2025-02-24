Салат Коханка з родзинкою — найвдаліший рецепт з буряком

Салат "Коханка". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат точно не залишиться без уваги! "Коханка" — це ідеальне поєднання солодкуватих родзинок, буряка, сиру та пікантного часнику. Незвичайний, яскравий і дуже смачний.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

морква сира — 1 шт.;

варений буряк — 3 шт.;

твердий сир — 200 г;

родзинки — 50 г;

часник — 3 зубчики;

сіль — дрібка;

майонез — 150 г.

Спосіб приготування

Моркву натерти на дрібній тертці, додати родзинки, трохи майонезу та перемішати. У другій мисці змішати натертий сир, подрібнений часник і майонез до однорідної маси.

Майонез та морква. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій місткості поєднати натертий буряк, майонез і дрібно подрібнені горіхи (наприклад, арахіс).

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти салат шарами на тарілку в такому порядку: морквяний, сирний, буряковий. Прикрасити за бажанням і подавати до столу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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