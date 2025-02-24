Салат Коханка з родзинкою — найвдаліший рецепт з буряком

Салат з родзинкою Коханка — цей салат з буряка дуже вдалий
Цей салат точно не залишиться без уваги! "Коханка" — це ідеальне поєднання солодкуватих родзинок, буряка, сиру та пікантного часнику. Незвичайний, яскравий і дуже смачний.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- морква сира — 1 шт.;
- варений буряк — 3 шт.;
- твердий сир — 200 г;
- родзинки — 50 г;
- часник — 3 зубчики;
- сіль — дрібка;
- майонез — 150 г.
Спосіб приготування
Моркву натерти на дрібній тертці, додати родзинки, трохи майонезу та перемішати. У другій мисці змішати натертий сир, подрібнений часник і майонез до однорідної маси.
В окремій місткості поєднати натертий буряк, майонез і дрібно подрібнені горіхи (наприклад, арахіс).
Викласти салат шарами на тарілку в такому порядку: морквяний, сирний, буряковий. Прикрасити за бажанням і подавати до столу.
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