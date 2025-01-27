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Салат из обычной свеклы — изюминка в особой заправке

27 января 2025 13:53
Марина Евтягина - Редактор
Салат из обычной свеклы с особой заправкой — простой и вкусный рецепт
Свекла на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Обычная свекла может стать основой для изысканного салата, если добавить к ней особую заправку. Попробуйте этот простой рецепт, который удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла — 600 г;
  • яблочный уксус — 1 ст.л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • молотый кориандр — 0,5 ч.л.;
  • сладкая паприка — 0,5 ч.л.;
  • черный перец — 0,5 ч.л.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • сахар — по вкусу;
  • масло — 40 мл.

Способ приготовления

Почистить и помыть свеклу. Натереть свеклу на терке для корейской моркови или на крупной терке. Переложить свеклу в глубокую миску, добавить соль по вкусу и подсластитель (сахар или стевию), перемешать.

салат свекла
Тертая свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить столовую ложку яблочного уксуса, снова перемешать. В отдельную тарелку высыпать молотый кориандр, сладкую паприку и черный перец. Натереть туда же три зубчика чеснока.

рецепт салата из свеклы
Масло и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на сковороде, вылить горячее масло на специи. Добавить приготовленную заправку к свекле и хорошо перемешать. Поставить салат в холодильник на несколько часов или на ночь для маринования.

вкусный рецепт салата
Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

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