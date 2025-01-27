Салат из обычной свеклы с особой заправкой — простой и вкусный рецепт

Свекла на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Обычная свекла может стать основой для изысканного салата, если добавить к ней особую заправку. Попробуйте этот простой рецепт, который удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла — 600 г;

яблочный уксус — 1 ст.л.;

чеснок — 3 зубчика;

молотый кориандр — 0,5 ч.л.;

сладкая паприка — 0,5 ч.л.;

черный перец — 0,5 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

сахар — по вкусу;

масло — 40 мл.

Способ приготовления

Почистить и помыть свеклу. Натереть свеклу на терке для корейской моркови или на крупной терке. Переложить свеклу в глубокую миску, добавить соль по вкусу и подсластитель (сахар или стевию), перемешать.

Тертая свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить столовую ложку яблочного уксуса, снова перемешать. В отдельную тарелку высыпать молотый кориандр, сладкую паприку и черный перец. Натереть туда же три зубчика чеснока.

Масло и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на сковороде, вылить горячее масло на специи. Добавить приготовленную заправку к свекле и хорошо перемешать. Поставить салат в холодильник на несколько часов или на ночь для маринования.

Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

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