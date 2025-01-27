Салат из обычной свеклы с особой заправкой — простой и вкусный рецепт

Салат из обычной свеклы — изюминка в особой заправке
Обычная свекла может стать основой для изысканного салата, если добавить к ней особую заправку. Попробуйте этот простой рецепт, который удивит даже гурманов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 600 г;
- яблочный уксус — 1 ст.л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- молотый кориандр — 0,5 ч.л.;
- сладкая паприка — 0,5 ч.л.;
- черный перец — 0,5 ч.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- сахар — по вкусу;
- масло — 40 мл.
Способ приготовления
Почистить и помыть свеклу. Натереть свеклу на терке для корейской моркови или на крупной терке. Переложить свеклу в глубокую миску, добавить соль по вкусу и подсластитель (сахар или стевию), перемешать.
Добавить столовую ложку яблочного уксуса, снова перемешать. В отдельную тарелку высыпать молотый кориандр, сладкую паприку и черный перец. Натереть туда же три зубчика чеснока.
Разогреть масло на сковороде, вылить горячее масло на специи. Добавить приготовленную заправку к свекле и хорошо перемешать. Поставить салат в холодильник на несколько часов или на ночь для маринования.
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