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Салат зі звичайного буряка — родзинка в особливій заправці

27 січня 2025 13:53
Марина Євтягіна - Редактор
Салат зі звичайного буряка з особливою заправкою — простий і смачний рецепт
Буряки на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Звичайний буряк може стати основою для вишуканого салату, якщо додати до нього особливу заправку. Спробуйте цей простий рецепт, який здивує навіть гурманів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • буряк — 600 г;
  • яблучний оцет — 1 ст.л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • мелений коріандр — 0,5 ч.л.;
  • солодка паприка — 0,5 ч.л.;
  • чорний перець — 0,5 ч.л.;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • цукор — за смаком;
  • олія — 40 мл.

Спосіб приготування

Почистити та помити буряк. Натерти буряк на тертці для корейської моркви або на грубій тертці. Перекласти буряк у глибоку миску, додати сіль за смаком та підсолоджувач (цукор або стевію), перемішати.

салат свекла
Тертий буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Додати столову ложку яблучного оцту, знову перемішати. В окрему тарілку висипати мелений коріандр, солодку паприку та чорний перець. Натерти туди ж три зубчики часнику.

рецепт салату з буряка
Олія та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на сковорідці, вилити гарячу олію на спеції. Додати приготовану заправку до буряка та добре перемішати. Поставити салат у холодильник на кілька годин або на ніч для маринування.

смачний рецепт салата
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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рецепти овочі салат буряк яблучний оцет

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