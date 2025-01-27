Салат зі звичайного буряка з особливою заправкою — простий і смачний рецепт

Буряки на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Звичайний буряк може стати основою для вишуканого салату, якщо додати до нього особливу заправку. Спробуйте цей простий рецепт, який здивує навіть гурманів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 600 г;

яблучний оцет — 1 ст.л.;

часник — 3 зубчики;

мелений коріандр — 0,5 ч.л.;

солодка паприка — 0,5 ч.л.;

чорний перець — 0,5 ч.л.;

сіль — 1 ч.л.;

цукор — за смаком;

олія — 40 мл.

Спосіб приготування

Почистити та помити буряк. Натерти буряк на тертці для корейської моркви або на грубій тертці. Перекласти буряк у глибоку миску, додати сіль за смаком та підсолоджувач (цукор або стевію), перемішати.

Тертий буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Додати столову ложку яблучного оцту, знову перемішати. В окрему тарілку висипати мелений коріандр, солодку паприку та чорний перець. Натерти туди ж три зубчики часнику.

Олія та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на сковорідці, вилити гарячу олію на спеції. Додати приготовану заправку до буряка та добре перемішати. Поставити салат у холодильник на кілька годин або на ніч для маринування.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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