Салат зі звичайного буряка з особливою заправкою — простий і смачний рецепт

Салат зі звичайного буряка — родзинка в особливій заправці
Звичайний буряк може стати основою для вишуканого салату, якщо додати до нього особливу заправку. Спробуйте цей простий рецепт, який здивує навіть гурманів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк — 600 г;
- яблучний оцет — 1 ст.л.;
- часник — 3 зубчики;
- мелений коріандр — 0,5 ч.л.;
- солодка паприка — 0,5 ч.л.;
- чорний перець — 0,5 ч.л.;
- сіль — 1 ч.л.;
- цукор — за смаком;
- олія — 40 мл.
Спосіб приготування
Почистити та помити буряк. Натерти буряк на тертці для корейської моркви або на грубій тертці. Перекласти буряк у глибоку миску, додати сіль за смаком та підсолоджувач (цукор або стевію), перемішати.
Додати столову ложку яблучного оцту, знову перемішати. В окрему тарілку висипати мелений коріандр, солодку паприку та чорний перець. Натерти туди ж три зубчики часнику.
Розігріти олію на сковорідці, вилити гарячу олію на спеції. Додати приготовану заправку до буряка та добре перемішати. Поставити салат у холодильник на кілька годин або на ніч для маринування.
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