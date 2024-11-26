Новый салат "Зима" — вкусность для праздников, которая составит конкуренцию "Оливье" и "Шубы"

Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua

Хотите удивить гостей за праздничным столом? Салат "Зима" — это настоящая новинка, которая легко вытеснит традиционные "Оливье" и "Шубу".

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель вареный 2 шт.;

соль;

черный перец;

майонез;

сардина 1 банка;

зеленый лук;

яйца вареные 4 шт.;

сыр колбасный копченый 180 г.

Способ приготовления

В разъемном кольце собрать салат. На первый слой выложить вареный картофель, нарезанный кубиками, приправить солью и перцем, полить сеточкой из майонеза.

Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Следующим слоем выложить измельченную сардину.

Зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить слой измельченного зеленого лука, полить сеточкой из майонеза.

Сардина и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Следующий слой — тертые на терке вареные яйца, также полить майонезом.

Яйца и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Завершить салат слоем натертого творога.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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