Новый салат "Зима" — вкусность для праздников, которая составит конкуренцию "Оливье" и "Шубы"

Салат "Зима" — новинка на праздники, конкурент "Оливье" и "Шубы"
Хотите удивить гостей за праздничным столом? Салат "Зима" — это настоящая новинка, которая легко вытеснит традиционные "Оливье" и "Шубу".
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель вареный 2 шт.;
- соль;
- черный перец;
- майонез;
- сардина 1 банка;
- зеленый лук;
- яйца вареные 4 шт.;
- сыр колбасный копченый 180 г.
Способ приготовления
В разъемном кольце собрать салат. На первый слой выложить вареный картофель, нарезанный кубиками, приправить солью и перцем, полить сеточкой из майонеза.
Следующим слоем выложить измельченную сардину.
Добавить слой измельченного зеленого лука, полить сеточкой из майонеза.
Следующий слой — тертые на терке вареные яйца, также полить майонезом.
Завершить салат слоем натертого творога.
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