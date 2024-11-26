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Салат "Зима" — новинка на праздники, конкурент "Оливье" и "Шубы"

26 ноября 2024 12:20
Марина Евтягина - Редактор
Новый салат "Зима" — вкусность для праздников, которая составит конкуренцию "Оливье" и "Шубы"
Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите удивить гостей за праздничным столом? Салат "Зима" — это настоящая новинка, которая легко вытеснит традиционные "Оливье" и "Шубу".

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель вареный 2 шт.;
  • соль;
  • черный перец;
  • майонез;
  • сардина 1 банка;
  • зеленый лук;
  • яйца вареные 4 шт.;
  • сыр колбасный копченый 180 г.

Способ приготовления

В разъемном кольце собрать салат. На первый слой выложить вареный картофель, нарезанный кубиками, приправить солью и перцем, полить сеточкой из майонеза.

салат "Зима" конкурент "Оливье" и "Шубы"
Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Следующим слоем выложить измельченную сардину.

салат "Зима" вместо "Оливье" и "Шубы"
Зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить слой измельченного зеленого лука, полить сеточкой из майонеза.

салат "Зима" вместо "Оливье" и "Шубы" на Новый год 2025
Сардина и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Следующий слой — тертые на терке вареные яйца, также полить майонезом.

простой рецепт салата "Зима" вместо "Оливье" и "Шубы"
Яйца и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Завершить салат слоем натертого творога.

вкусный рецепт салата "Зима" вместо "Оливье" и "Шубы"
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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рецепты меню салат закуска Новый год 2025 Зеленая Деревянная Змея

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