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Салат "Зима" — новинка на свята, конкурент "Олівʼє" і "Шуби"

26 листопада 2024 12:20
Марина Євтягіна - Редактор
Новий салат "Зима" — смакота для свят, яка складе конкуренцію "Олів’є" та "Шубі"
Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете здивувати гостей за святковим столом? Салат "Зима" — це справжня новинка, яка легко витіснить традиційні "Олів’є" та "Шубу". 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • картопля варена 2 шт.;
  • сіль; 
  • чорний перець;
  • майонез;
  • сардина 1 банка;
  • зелена цибуля;
  • яйця варені 4 шт.;
  • сир ковбасний копчений 180 г.

Спосіб приготування

У роз’ємному кільці зібрати салат. На перший шар викласти варену картоплю, нарізану кубиками, приправити сіллю та перцем, полити сіточкою із майонезу.

салат "Зима" конкурент "Олівʼє" і "Шуби"
Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Наступним шаром викласти подрібнену сардину.

салат "Зима" замість "Олівʼє" і "Шуби"
Зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Додати шар подрібненої зеленої цибулі, полити сіточкою із майонезу.

салат "Зима" замість "Олівʼє" і "Шуби" на Новий рік 2025
Сардина та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Наступний шар — терті на терці варені яйця, також полити майонезом.

простий рецепт салату "Зима" замість "Олівʼє" і "Шуби"
Яйця та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Завершити салат шаром натертого сиру.

смачний рецепт салату "Зима" замість "Олівʼє" і "Шуби"
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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рецепти меню салат закуска Новий рік 2025 Зелена Дерев'яна Змія

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