Новий салат "Зима" — смакота для свят, яка складе конкуренцію "Олів’є" та "Шубі"

Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua

Хочете здивувати гостей за святковим столом? Салат "Зима" — це справжня новинка, яка легко витіснить традиційні "Олів’є" та "Шубу".

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля варена 2 шт.;

сіль;

чорний перець;

майонез;

сардина 1 банка;

зелена цибуля;

яйця варені 4 шт.;

сир ковбасний копчений 180 г.

Спосіб приготування

У роз’ємному кільці зібрати салат. На перший шар викласти варену картоплю, нарізану кубиками, приправити сіллю та перцем, полити сіточкою із майонезу.

Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Наступним шаром викласти подрібнену сардину.

Зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Додати шар подрібненої зеленої цибулі, полити сіточкою із майонезу.

Сардина та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Наступний шар — терті на терці варені яйця, також полити майонезом.

Яйця та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Завершити салат шаром натертого сиру.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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