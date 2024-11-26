Новий салат "Зима" — смакота для свят, яка складе конкуренцію "Олів’є" та "Шубі"

Салат "Зима" — новинка на свята, конкурент "Олівʼє" і "Шуби"
Хочете здивувати гостей за святковим столом? Салат "Зима" — це справжня новинка, яка легко витіснить традиційні "Олів’є" та "Шубу".
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля варена 2 шт.;
- сіль;
- чорний перець;
- майонез;
- сардина 1 банка;
- зелена цибуля;
- яйця варені 4 шт.;
- сир ковбасний копчений 180 г.
Спосіб приготування
У роз’ємному кільці зібрати салат. На перший шар викласти варену картоплю, нарізану кубиками, приправити сіллю та перцем, полити сіточкою із майонезу.
Наступним шаром викласти подрібнену сардину.
Додати шар подрібненої зеленої цибулі, полити сіточкою із майонезу.
Наступний шар — терті на терці варені яйця, також полити майонезом.
Завершити салат шаром натертого сиру.
Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.
Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.
Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025.
Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.
Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.
А замість "Олів'є" пропонуємо спробувати — новий рецепт шикарного салату "Віночок".
Читайте Новини.LIVE!