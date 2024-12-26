Салат "Зима" с куриным филе – идеальный выбор для Нового года или после праздников

Салат "Зима" с куриным филе — сохраните на Новый год
Салат "Зима" — это сочетание нежного куриного филе, простых ингредиентов и легкости в приготовлении. Это блюдо украсит ваш праздничный стол и станет идеальным выбором как на Новый год, так и после праздничных застолий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель отварной — 4 шт.;
- куриная грудка отварная — 1 шт.;
- соленые огурцы — 1-2 шт.;
- яйца вареные — 5-6 шт.;
- сыр твердый — 100-120 г;
- дижонская горчица — 2 ст. л.;
- майонез.
Для маринованного лука:
- лук — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 3 ст. л.;
- кипятка — 150 мл.
Способ приготовления
Нарезать лук тонкими полукольцами. Добавить соль, сахар, залить уксусом и кипятком, оставить мариноваться.
Натереть отварной картофель на терке, выложить первым слоем в форму, посолить и смазать майонезом. Смазать слой майонеза горчицей в зернах.
Выложить маринованный лук без жидкости, добавить порезанную кубиками курицу, полить сеточкой из майонеза. Нарезать огурцы кубиками, выложить следующим слоем, полить сеточкой из майонеза.
Натереть вареные желтки на терке, выложить сверху, снова полить сеточкой из майонеза. Добавить натертый сыр, полить сеточкой из майонеза. Завершить салат слоем тертых вареных белков.
Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.
Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.
Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.
Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.
Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.
Читайте Новини.LIVE!