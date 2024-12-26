Салат "Зима" с куриным филе – идеальный выбор для Нового года или после праздников

Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Зима" — это сочетание нежного куриного филе, простых ингредиентов и легкости в приготовлении. Это блюдо украсит ваш праздничный стол и станет идеальным выбором как на Новый год, так и после праздничных застолий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель отварной — 4 шт.;

куриная грудка отварная — 1 шт.;

соленые огурцы — 1-2 шт.;

яйца вареные — 5-6 шт.;

сыр твердый — 100-120 г;

дижонская горчица — 2 ст. л.;

майонез.

Для маринованного лука:

лук — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 3 ст. л.;

кипятка — 150 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими полукольцами. Добавить соль, сахар, залить уксусом и кипятком, оставить мариноваться.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть отварной картофель на терке, выложить первым слоем в форму, посолить и смазать майонезом. Смазать слой майонеза горчицей в зернах.

Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить маринованный лук без жидкости, добавить порезанную кубиками курицу, полить сеточкой из майонеза. Нарезать огурцы кубиками, выложить следующим слоем, полить сеточкой из майонеза.

Огурцы и курица. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные желтки на терке, выложить сверху, снова полить сеточкой из майонеза. Добавить натертый сыр, полить сеточкой из майонеза. Завершить салат слоем тертых вареных белков.

Сыр и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

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