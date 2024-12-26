Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Салат "Зима" с куриным филе — сохраните на Новый год arrow

Салат "Зима" с куриным филе — сохраните на Новый год

26 декабря 2024 12:46
Марина Евтягина - Редактор
Салат "Зима" с куриным филе – идеальный выбор для Нового года или после праздников
Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Зима" — это сочетание нежного куриного филе, простых ингредиентов и легкости в приготовлении. Это блюдо украсит ваш праздничный стол и станет идеальным выбором как на Новый год, так и после праздничных застолий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель отварной — 4 шт.;
  • куриная грудка отварная — 1 шт.;
  • соленые огурцы — 1-2 шт.;
  • яйца вареные — 5-6 шт.;
  • сыр твердый — 100-120 г;
  • дижонская горчица — 2 ст. л.;
  • майонез.

Для маринованного лука:

  • лук — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.;
  • кипятка — 150 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими полукольцами. Добавить соль, сахар, залить уксусом и кипятком, оставить мариноваться.

как приготовить маринованный лук
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть отварной картофель на терке, выложить первым слоем в форму, посолить и смазать майонезом. Смазать слой майонеза горчицей в зернах.

салат с курицей
Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить маринованный лук без жидкости, добавить порезанную кубиками курицу, полить сеточкой из майонеза. Нарезать огурцы кубиками, выложить следующим слоем, полить сеточкой из майонеза.

салат с курицей на новый год
Огурцы и курица. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные желтки на терке, выложить сверху, снова полить сеточкой из майонеза. Добавить натертый сыр, полить сеточкой из майонеза. Завершить салат слоем тертых вареных белков.

салат с курицей на праздничный стол
Сыр и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

рецепты зима салат курица закуска Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:57 Власть против семей погибших бойцов на Одесчине — в чем конфликт

13:56 Обстрел Никополя — количество пострадавших возросло

13:50 ГОТ внедряет цифровизацию оборонных закупок для ВСУ

13:43 В России заявили, что готовы договариваться с Трампом о войне

13:28 В Сумах раздаются повторные взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:27 Одесситы будут больше платить за парковку — новый тариф

13:17 Поразили "жирную" цель — ВСУ ударили по объекту ВПК в России

13:17 Оккупанты атаковали Херсонщину — есть пострадавший

13:14 Зеленский уволил посла в Германии — кто его заменит

13:00 Алименты на детей в 2025 году — суммы и кто должен платить

13:57 Власть против семей погибших бойцов на Одесчине — в чем конфликт

13:56 Обстрел Никополя — количество пострадавших возросло

13:50 ГОТ внедряет цифровизацию оборонных закупок для ВСУ

13:43 В России заявили, что готовы договариваться с Трампом о войне

13:28 В Сумах раздаются повторные взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:27 Одесситы будут больше платить за парковку — новый тариф

13:17 Поразили "жирную" цель — ВСУ ударили по объекту ВПК в России

13:17 Оккупанты атаковали Херсонщину — есть пострадавший

13:14 Зеленский уволил посла в Германии — кто его заменит

13:00 Алименты на детей в 2025 году — суммы и кто должен платить

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать