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Салат "Зима" з курячим філе — збережіть на Новий рік

26 грудня 2024 12:46
Марина Євтягіна - Редактор
Салат "Зима" з курячим філе — ідеальний вибір для Нового року чи після свят
Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Зима" — це поєднання ніжного курячого філе, простих інгредієнтів та легкості у приготуванні. Ця страва прикрасить ваш святковий стіл і стане ідеальним вибором як на Новий рік, так і після святкових застіль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • картопля відварена — 4 шт.;
  • куряча грудка відварена — 1 шт.;
  • солоні огірки — 1-2 шт.;
  • яйця варені — 5-6 шт.;
  • сир твердий — 100-120 г;
  • діжонська гірчиця — 2 ст. л.;
  • майонез. 

Для маринованої цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 3 ст. л.;
  • окропу — 150 мл.

Спосіб приготування 

Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Додати сіль, цукор, залити оцтом і окропом, залишити маринуватись.

як приготувати мариновану цибулю
Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти відварену картоплю на терці, викласти першим шаром у форму, посолити і змастити майонезом. Змастити шар майонезу гірчицею в зернах.

салат з куркою
Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти мариновану цибулю без рідини, додати порізану кубиками курку, полити сіточкою із майонезу. Порізати огірки кубиками, викласти наступним шаром, полити сіточкою із майонезу.

салат з куркою на новий рік
Огірки та курка. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені жовтки на терці, викласти зверху, знову полити сіточкою із майонезу. Додати натертий сир, полити сіточкою із майонезу. Завершити салат шаром тертих варених білків.

салат з куркою на святковий стіл
Сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

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