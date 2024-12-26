Салат "Зима" з курячим філе — ідеальний вибір для Нового року чи після свят

Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Зима" — це поєднання ніжного курячого філе, простих інгредієнтів та легкості у приготуванні. Ця страва прикрасить ваш святковий стіл і стане ідеальним вибором як на Новий рік, так і після святкових застіль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля відварена — 4 шт.;

куряча грудка відварена — 1 шт.;

солоні огірки — 1-2 шт.;

яйця варені — 5-6 шт.;

сир твердий — 100-120 г;

діжонська гірчиця — 2 ст. л.;

майонез.

Для маринованої цибулі:

цибуля — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 3 ст. л.;

окропу — 150 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Додати сіль, цукор, залити оцтом і окропом, залишити маринуватись.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти відварену картоплю на терці, викласти першим шаром у форму, посолити і змастити майонезом. Змастити шар майонезу гірчицею в зернах.

Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти мариновану цибулю без рідини, додати порізану кубиками курку, полити сіточкою із майонезу. Порізати огірки кубиками, викласти наступним шаром, полити сіточкою із майонезу.

Огірки та курка. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені жовтки на терці, викласти зверху, знову полити сіточкою із майонезу. Додати натертий сир, полити сіточкою із майонезу. Завершити салат шаром тертих варених білків.

Сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

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