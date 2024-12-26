Салат "Зима" з курячим філе — ідеальний вибір для Нового року чи після свят

Салат "Зима" з курячим філе — збережіть на Новий рік
Салат "Зима" — це поєднання ніжного курячого філе, простих інгредієнтів та легкості у приготуванні. Ця страва прикрасить ваш святковий стіл і стане ідеальним вибором як на Новий рік, так і після святкових застіль.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля відварена — 4 шт.;
- куряча грудка відварена — 1 шт.;
- солоні огірки — 1-2 шт.;
- яйця варені — 5-6 шт.;
- сир твердий — 100-120 г;
- діжонська гірчиця — 2 ст. л.;
- майонез.
Для маринованої цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 3 ст. л.;
- окропу — 150 мл.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Додати сіль, цукор, залити оцтом і окропом, залишити маринуватись.
Натерти відварену картоплю на терці, викласти першим шаром у форму, посолити і змастити майонезом. Змастити шар майонезу гірчицею в зернах.
Викласти мариновану цибулю без рідини, додати порізану кубиками курку, полити сіточкою із майонезу. Порізати огірки кубиками, викласти наступним шаром, полити сіточкою із майонезу.
Натерти варені жовтки на терці, викласти зверху, знову полити сіточкою із майонезу. Додати натертий сир, полити сіточкою із майонезу. Завершити салат шаром тертих варених білків.
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