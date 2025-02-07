Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Салат "Зимнее сердце" — сытное блюдо на все случаи жизни arrow

Салат "Зимнее сердце" — сытное блюдо на все случаи жизни

7 февраля 2025 12:51
Марина Евтягина - Редактор
Салат Зимнее сердце — рецепт сытного и вкусного блюда с куриными сердечками
Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Сытный, ароматный и необычайно вкусный салат "Зимнее сердце" станет идеальным дополнением как к праздничному столу, так и к повседневному меню. Куриные сердечки, соленые огурцы, сыр и нежный соус делают его настоящей находкой для любителей питательных салатов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные сердечки — 1 кг;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • огурцы соленые — 100 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • укроп — по вкусу;
  • черный перец, соль — по вкусу;
  • майонез — 3 ст. л.

Для маринования лука:

  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 1/2 ч. л;
  • уксус — 2 ч. л.

Способ приготовления

Куриные сердечки нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем в течение 40 минут.

скільки часу варити курячі сердечка для салата
Куриные сердечки. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить сахар, залить уксусом и оставить мариноваться.

як маринувати синю цибулю
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые сердечки и маринованный лук выложить в салатницу. Добавить нарезанные кусочками вареные яйца и соленые огурцы, нарезанные соломкой.

рецепт салата з курячими сердечками
Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть на терке твердый сыр, добавить к салату вместе с укропом. Приправить солью, черным перцем, заправить майонезом и хорошо перемешать.

смачний рецепт салата з курячими сердечками
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

зима салат рецепты квашенные огурцы куриные сердца
Реклама
Реклама
Реклама