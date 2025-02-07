Салат Зимнее сердце — рецепт сытного и вкусного блюда с куриными сердечками

Салат "Зимнее сердце" — сытное блюдо на все случаи жизни
Сытный, ароматный и необычайно вкусный салат "Зимнее сердце" станет идеальным дополнением как к праздничному столу, так и к повседневному меню. Куриные сердечки, соленые огурцы, сыр и нежный соус делают его настоящей находкой для любителей питательных салатов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриные сердечки — 1 кг;
- яйца вареные — 4 шт.;
- огурцы соленые — 100 г;
- сыр твердый — 100 г;
- укроп — по вкусу;
- черный перец, соль — по вкусу;
- майонез — 3 ст. л.
Для маринования лука:
- лук — 1 шт.;
- сахар — 1/2 ч. л;
- уксус — 2 ч. л.
Способ приготовления
Куриные сердечки нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем в течение 40 минут.
Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить сахар, залить уксусом и оставить мариноваться.
Готовые сердечки и маринованный лук выложить в салатницу. Добавить нарезанные кусочками вареные яйца и соленые огурцы, нарезанные соломкой.
Натереть на терке твердый сыр, добавить к салату вместе с укропом. Приправить солью, черным перцем, заправить майонезом и хорошо перемешать.
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