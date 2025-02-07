Салат Зимнее сердце — рецепт сытного и вкусного блюда с куриными сердечками

Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сытный, ароматный и необычайно вкусный салат "Зимнее сердце" станет идеальным дополнением как к праздничному столу, так и к повседневному меню. Куриные сердечки, соленые огурцы, сыр и нежный соус делают его настоящей находкой для любителей питательных салатов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриные сердечки — 1 кг;

яйца вареные — 4 шт.;

огурцы соленые — 100 г;

сыр твердый — 100 г;

укроп — по вкусу;

черный перец, соль — по вкусу;

майонез — 3 ст. л.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

сахар — 1/2 ч. л;

уксус — 2 ч. л.

Способ приготовления

Куриные сердечки нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем в течение 40 минут.

Куриные сердечки. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить сахар, залить уксусом и оставить мариноваться.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые сердечки и маринованный лук выложить в салатницу. Добавить нарезанные кусочками вареные яйца и соленые огурцы, нарезанные соломкой.

Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть на терке твердый сыр, добавить к салату вместе с укропом. Приправить солью, черным перцем, заправить майонезом и хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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