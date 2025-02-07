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Салат "Зимове серце" — ситна страва на всі випадки життя

7 лютого 2025 12:51
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Зимове серце — рецепт ситної та смачної страви з курячими сердечками
Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ситний, ароматний і надзвичайно смачний салат "Зимове серце" стане ідеальним доповненням як до святкового столу, так і до повсякденного меню. Курячі сердечка, солоні огірки, сир і ніжний соус роблять його справжньою знахідкою для любителів поживних салатів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • курячі сердечка — 1 кг;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • огірки солоні — 100 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • кріп — за смаком;
  • чорний перець, сіль — за смаком;
  • майонез — 3 ст. л.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 1/2 ч. л.;
  • оцет — 2 ч. л.

Спосіб приготування

Курячі сердечка нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем протягом 40 хвилин.

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Курячі сердечка. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати цукор, залити оцтом і залишити маринуватися.

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Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Готові сердечка та мариновану цибулю викласти в салатницю. Додати нарізані шматочками варені яйця та солоні огірки, нарізані соломкою.

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Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти на тертці твердий сир, додати до салату разом із кропом. Приправити сіллю, чорним перцем, заправити майонезом і добре перемішати.

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Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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