Салат Зимове серце — рецепт ситної та смачної страви з курячими сердечками

Салат "Зимове серце" — ситна страва на всі випадки життя
Ситний, ароматний і надзвичайно смачний салат "Зимове серце" стане ідеальним доповненням як до святкового столу, так і до повсякденного меню. Курячі сердечка, солоні огірки, сир і ніжний соус роблять його справжньою знахідкою для любителів поживних салатів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- курячі сердечка — 1 кг;
- яйця варені — 4 шт.;
- огірки солоні — 100 г;
- сир твердий — 100 г;
- кріп — за смаком;
- чорний перець, сіль — за смаком;
- майонез — 3 ст. л.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1/2 ч. л.;
- оцет — 2 ч. л.
Спосіб приготування
Курячі сердечка нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем протягом 40 хвилин.
Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати цукор, залити оцтом і залишити маринуватися.
Готові сердечка та мариновану цибулю викласти в салатницю. Додати нарізані шматочками варені яйця та солоні огірки, нарізані соломкою.
Натерти на тертці твердий сир, додати до салату разом із кропом. Приправити сіллю, чорним перцем, заправити майонезом і добре перемішати.
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