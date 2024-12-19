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Салаты без майонеза к НГ, как из ресторана — три рецепта

19 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салаты без майонеза к праздничному столу — три ресторанных рецепта
Новогодний салат. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Марина Евтягина - Редактор

Устали от традиционных блюд? Добавьте изящество к праздничному меню с ресторанными салатами без майонеза. Три рецепта, которые поразят вкусом и подачей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Для салата "Веночек" вам понадобится:

  • микс салатов;
  • тунец — 150 г;
  • оливки — 50 г;
  • помидоры черри — 5-6 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • соевый соус — 20 мл;
  • горчица в зернах — 1 ст. л.;
  • салат с курицей и сливочным сыром.

Способ приготовления

Микс салатов тщательно промыть, потом высушить с помощью полотенца или специальной машины для салатов. Тунец откройте, слейте жидкость и разомните вилкой. Оливки нарежьте колечками. Помидоры черри разрежьте пополам.
Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками.

салат Венчик без майонеза
Салат "Веночек". Фото: скриншот YouTube @panfartuh

В отдельной чаше смешайте соевый соус и горчицу в зернах, хорошо перемешайте до однородности. На плоскую тарелку поставьте стакан, чтобы формировать салат в виде веночка. На дно выложите микс салатов. Далее выкладывайте другие ингредиенты по кругу, формируя слой за слоем, начиная с тунца, затем оливок, помидоров черри и кубиков авокадо.

Когда салат сформирован, аккуратно снимите стакан. Залейте его заправкой из соевого соуса и горчицы. Для дополнительного вкуса и красоты можно украсить салат несколькими оливками или листиками зелени.

Для салата с курицей и сливочным сыром понадобится:

  • листья салата — микс;
  • апельсин — 1 шт.;
  • сливочный сыр — 150 г;
  • куриное филе — 200 г;
  • помидоры черри — 6-8 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • кунжут.

Для заправки:

  • апельсиновый сок — 3 ст. л.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.

Способ приготовления

Куриное филе порезать кубиками и обжарить на растительном масле со сливочным маслом. Посолить и добавить специи. В тарелку выложить микс салатов. Апельсин очистить от кожуры и порезать кубиками, удаляя белые волокна.

салат с курицей и сливочным сыром
Салат с курицей и сыром. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Помидоры черри разрезать на четыре части. Сливочный сыр смешать с измельченным чесноком, сформировать шарики и обвалять их в кунжуте. Для заправки смешайте оливковое масло, апельсиновый сок и мед.

Для салата с печенью и карамелизированной грушей вам понадобится:

  • микс салатов;
  • куриная или говяжья печень — 200 г;
  • груша — 1 шт.;
  • фета — 100 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г.

Для заправки:

  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Печень промыть, очистить и отварить в кипящей воде 5-7 минут. Остудить. Грушу порезать слайсами шириной 0,5 см. В сковороде растопить сахар, добавить сливочное масло, выложить слайсы груши и карамелизовать с обеих сторон по 1 минуте.

салат с печенью и карамелизированной грушей
Салат с печенью и карамелизированной грушей. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

В тарелку выложить микс салатов, порезать печень на меньшие куски. Добавить кубики феты и карамелизированную грушу. Для заправки смешайте оливковое масло, мед и лимонный сок. 

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