Салаты без майонеза к праздничному столу — три ресторанных рецепта

Салаты без майонеза к НГ, как из ресторана — три рецепта
Устали от традиционных блюд? Добавьте изящество к праздничному меню с ресторанными салатами без майонеза. Три рецепта, которые поразят вкусом и подачей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Для салата "Веночек" вам понадобится:
- микс салатов;
- тунец — 150 г;
- оливки — 50 г;
- помидоры черри — 5-6 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- соевый соус — 20 мл;
- горчица в зернах — 1 ст. л.;
- салат с курицей и сливочным сыром.
Способ приготовления
Микс салатов тщательно промыть, потом высушить с помощью полотенца или специальной машины для салатов. Тунец откройте, слейте жидкость и разомните вилкой. Оливки нарежьте колечками. Помидоры черри разрежьте пополам.
Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками.
В отдельной чаше смешайте соевый соус и горчицу в зернах, хорошо перемешайте до однородности. На плоскую тарелку поставьте стакан, чтобы формировать салат в виде веночка. На дно выложите микс салатов. Далее выкладывайте другие ингредиенты по кругу, формируя слой за слоем, начиная с тунца, затем оливок, помидоров черри и кубиков авокадо.
Когда салат сформирован, аккуратно снимите стакан. Залейте его заправкой из соевого соуса и горчицы. Для дополнительного вкуса и красоты можно украсить салат несколькими оливками или листиками зелени.
Для салата с курицей и сливочным сыром понадобится:
- листья салата — микс;
- апельсин — 1 шт.;
- сливочный сыр — 150 г;
- куриное филе — 200 г;
- помидоры черри — 6-8 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- кунжут.
Для заправки:
- апельсиновый сок — 3 ст. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.
Способ приготовления
Куриное филе порезать кубиками и обжарить на растительном масле со сливочным маслом. Посолить и добавить специи. В тарелку выложить микс салатов. Апельсин очистить от кожуры и порезать кубиками, удаляя белые волокна.
Помидоры черри разрезать на четыре части. Сливочный сыр смешать с измельченным чесноком, сформировать шарики и обвалять их в кунжуте. Для заправки смешайте оливковое масло, апельсиновый сок и мед.
Для салата с печенью и карамелизированной грушей вам понадобится:
- микс салатов;
- куриная или говяжья печень — 200 г;
- груша — 1 шт.;
- фета — 100 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г.
Для заправки:
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
Печень промыть, очистить и отварить в кипящей воде 5-7 минут. Остудить. Грушу порезать слайсами шириной 0,5 см. В сковороде растопить сахар, добавить сливочное масло, выложить слайсы груши и карамелизовать с обеих сторон по 1 минуте.
В тарелку выложить микс салатов, порезать печень на меньшие куски. Добавить кубики феты и карамелизированную грушу. Для заправки смешайте оливковое масло, мед и лимонный сок.
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