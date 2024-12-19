Салати без майонезу до святкового столу — три ресторанні рецепти

Салати без майонезу до НР, як з ресторану — три рецепти
Втомилися від традиційних страв? Додайте витонченості до святкового меню з ресторанними салатами без майонезу. Три рецепти, які вразять смаком та подачею.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Для салату "Віночок" вам знадобиться:
- мікс салатів;
- тунець — 150 г;
- оливки — 50 г;
- помідори чері — 5-6 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- соєвий соус — 20 мл;
- гірчиця в зернах — 1 ст. л.;
- салат із куркою та вершковим сиром.
Спосіб приготування
Мікс салатів ретельно промити,потім висушити за допомогою кухонного рушника або спеціальної машини для салатів. Тунець відкрийте, злийте рідину і розімніть виделкою. Оливки наріжте кільцями. Помідори чері розріжте навпіл.
Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку і наріжте кубиками.
У окремій чашці змішайте соєвий соус та гірчицю в зернах, добре перемішайте до однорідності. На плоску тарілку поставте склянку, щоб формувати салат у вигляді віночка. На дно викладіть мікс салатів. Далі викладайте інші інгредієнти по колу, формуючи шар за шаром, починаючи з тунця, потім оливок, помідорів чері та кубиків авокадо.
Коли салат сформований, акуратно зніміть склянку. Залийте його заправкою з соєвого соусу та гірчиці. Для додаткового смаку і краси можна прикрасити салат кількома оливками або листочками зелені.
Для салату з куркою та вершковим сиром знадобиться:
- листя салату — мікс;
- апельсин — 1 шт.;
- вершковий сир — 150 г;
- куряче філе — 200 г;
- помідори чері — 6-8 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- кунжут.
Для заправки:
- апельсиновий сік — 3 ст. л.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати кубиками та обсмажити на олії з вершковим маслом. Посолити й додати спеції. У тарілку викласти мікс салатів. Апельсин очистити від шкірки та нарізати кубиками, видаляючи білі волокна.
Помідори чері розрізати на чотири частини. Вершковий сир змішати з подрібненим часником, сформувати кульки та обкачати їх у кунжуті. Для заправки змішати оливкову олію, апельсиновий сік і мед.
Для салату із печінкою та карамелізованою грушею вам знадобиться:
- мікс салатів;
- куряча або яловича печінка — 200 г;
- груша — 1 шт.;
- фета — 100 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 20 г.
Для заправки:
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Печінку промити, почистити та відварити у киплячій воді 5-7 хвилин. Остудити. Грушу нарізати слайсами завтовшки 0,5 см. У сковорідці розтопити цукор, додати вершкове масло, викласти слайси груші та карамелізувати їх з обох боків по 1 хвилині.
У тарілку викласти мікс салатів, нарізати печінку на менші шматки. Додати кубики фети та карамелізовану грушу. Для заправки змішати оливкову олію, мед і лимонний сік. Подавайте салати зі свіжою зеленню та насолоджуйтеся.
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