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Салати без майонезу до НР, як з ресторану — три рецепти

19 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салати без майонезу до святкового столу — три ресторанні рецепти
Новорічний салат. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Марина Євтягіна - Редактор

Втомилися від традиційних страв? Додайте витонченості до святкового меню з ресторанними салатами без майонезу. Три рецепти, які вразять смаком та подачею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Для салату "Віночок" вам знадобиться: 

  • мікс салатів;
  • тунець — 150 г;
  • оливки — 50 г;
  • помідори чері — 5-6 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • соєвий соус — 20 мл;
  • гірчиця в зернах — 1 ст. л.;
  • салат із куркою та вершковим сиром.

Спосіб приготування 

Мікс салатів ретельно промити,потім  висушити за допомогою кухонного рушника або спеціальної машини для салатів. Тунець відкрийте, злийте рідину і розімніть виделкою. Оливки наріжте кільцями. Помідори чері розріжте навпіл.
Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку і наріжте кубиками.

салат Віночок без майонезу
Салата "Віночок". Фото: скриншот YouTube @panfartuh

У окремій чашці змішайте соєвий соус та гірчицю в зернах, добре перемішайте до однорідності. На плоску тарілку поставте склянку, щоб формувати салат у вигляді віночка. На дно викладіть мікс салатів. Далі викладайте інші інгредієнти по колу, формуючи шар за шаром, починаючи з тунця, потім оливок, помідорів чері та кубиків авокадо.

Коли салат сформований, акуратно зніміть склянку. Залийте його заправкою з соєвого соусу та гірчиці. Для додаткового смаку і краси можна прикрасити салат кількома оливками або листочками зелені.

Для салату з куркою та вершковим сиром знадобиться:

  • листя салату — мікс;
  • апельсин — 1 шт.;
  • вершковий сир — 150 г;
  • куряче філе — 200 г;
  • помідори чері — 6-8 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • кунжут.

Для заправки:

  • апельсиновий сік — 3 ст. л.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування 

Куряче філе нарізати кубиками та обсмажити на олії з вершковим маслом. Посолити й додати спеції. У тарілку викласти мікс салатів. Апельсин очистити від шкірки та нарізати кубиками, видаляючи білі волокна.

салат з куркою та вершковим сиром
Салат з куркою та вершковим сиром. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Помідори чері розрізати на чотири частини. Вершковий сир змішати з подрібненим часником, сформувати кульки та обкачати їх у кунжуті. Для заправки змішати оливкову олію, апельсиновий сік і мед.

Для салату із печінкою та карамелізованою грушею вам знадобиться:

  • мікс салатів;
  • куряча або яловича печінка — 200 г;
  • груша — 1 шт.;
  • фета — 100 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 20 г.

Для заправки:

  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Печінку промити, почистити та відварити у киплячій воді 5-7 хвилин. Остудити. Грушу нарізати слайсами завтовшки 0,5 см. У сковорідці розтопити цукор, додати вершкове масло, викласти слайси груші та карамелізувати їх з обох боків по 1 хвилині.

салат із печінкою та карамелізованою грушею
Салат із печінкою та карамелізованою грушею. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

У тарілку викласти мікс салатів, нарізати печінку на менші шматки. Додати кубики фети та карамелізовану грушу. Для заправки змішати оливкову олію, мед і лимонний сік. Подавайте салати зі свіжою зеленню та насолоджуйтеся.

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