Салати без майонезу до святкового столу — три ресторанні рецепти

Новорічний салат. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Втомилися від традиційних страв? Додайте витонченості до святкового меню з ресторанними салатами без майонезу. Три рецепти, які вразять смаком та подачею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Для салату "Віночок" вам знадобиться:

мікс салатів;

тунець — 150 г;

оливки — 50 г;

помідори чері — 5-6 шт.;

авокадо — 1 шт.;

соєвий соус — 20 мл;

гірчиця в зернах — 1 ст. л.;

салат із куркою та вершковим сиром.

Спосіб приготування

Мікс салатів ретельно промити,потім висушити за допомогою кухонного рушника або спеціальної машини для салатів. Тунець відкрийте, злийте рідину і розімніть виделкою. Оливки наріжте кільцями. Помідори чері розріжте навпіл.

Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку і наріжте кубиками.

Салата "Віночок". Фото: скриншот YouTube @panfartuh

У окремій чашці змішайте соєвий соус та гірчицю в зернах, добре перемішайте до однорідності. На плоску тарілку поставте склянку, щоб формувати салат у вигляді віночка. На дно викладіть мікс салатів. Далі викладайте інші інгредієнти по колу, формуючи шар за шаром, починаючи з тунця, потім оливок, помідорів чері та кубиків авокадо.

Коли салат сформований, акуратно зніміть склянку. Залийте його заправкою з соєвого соусу та гірчиці. Для додаткового смаку і краси можна прикрасити салат кількома оливками або листочками зелені.

Для салату з куркою та вершковим сиром знадобиться:

листя салату — мікс;

апельсин — 1 шт.;

вершковий сир — 150 г;

куряче філе — 200 г;

помідори чері — 6-8 шт.;

часник — 1 зубчик;

кунжут.

Для заправки:

апельсиновий сік — 3 ст. л.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати кубиками та обсмажити на олії з вершковим маслом. Посолити й додати спеції. У тарілку викласти мікс салатів. Апельсин очистити від шкірки та нарізати кубиками, видаляючи білі волокна.

Салат з куркою та вершковим сиром. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Помідори чері розрізати на чотири частини. Вершковий сир змішати з подрібненим часником, сформувати кульки та обкачати їх у кунжуті. Для заправки змішати оливкову олію, апельсиновий сік і мед.

Для салату із печінкою та карамелізованою грушею вам знадобиться:

мікс салатів;

куряча або яловича печінка — 200 г;

груша — 1 шт.;

фета — 100 г;

цукор — 1 ст. л.;

вершкове масло — 20 г.

Для заправки:

оливкова олія — 2 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Печінку промити, почистити та відварити у киплячій воді 5-7 хвилин. Остудити. Грушу нарізати слайсами завтовшки 0,5 см. У сковорідці розтопити цукор, додати вершкове масло, викласти слайси груші та карамелізувати їх з обох боків по 1 хвилині.

Салат із печінкою та карамелізованою грушею. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

У тарілку викласти мікс салатів, нарізати печінку на менші шматки. Додати кубики фети та карамелізовану грушу. Для заправки змішати оливкову олію, мед і лимонний сік. Подавайте салати зі свіжою зеленню та насолоджуйтеся.

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