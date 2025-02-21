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Сало "по-украински" — рецепт продукции высшего качества

21 февраля 2025 20:35
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сало по-украински — рецепт продукции высшего качества
Сало "по-украински". Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сало "по-украински" — это не просто закуска, а настоящий вкус традиций. Благодаря правильному маринованию и подобранным специям, оно получается нежным, ароматным и по-настоящему идеальным. Попробуйте приготовить продукт высшего качества дома!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сало (подчеревок) — 1 кг;
  • вода — 1 л;
  • соль — 100 г;
  • чеснок — 15 зубчиков.

Специи:

  • приправа к салу — 2 ст. л.;
  • копченая паприка — 2 ч. л.;
  • сушеный укроп — 2 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • чеснок — 10 зубчиков.

Способ приготовления

В кастрюлю налить воду комнатной температуры, добавить соль и нарезанный кружочками чеснок, перемешать.

домашій рецепт сала
Сало в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить сало в рассол, накрыть тарелкой и поставить сверху груз (стакан или банку с водой). Если сало не полностью покрыто, долить еще немного подсоленной воды. Поставить в холодильник мариноваться на 3 суток.

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Кусок сала. Фото: gospodynka.com.ua

После этого достать сало, обсушить бумажными полотенцами. На пищевую пленку высыпать приправу для сала, копченую паприку, сушеный укроп, черный перец и выдавленный через пресс чеснок.

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Сало в специях. Фото: gospodynka.com.ua

Обвалять сало в специях со всех сторон, плотно завернуть в пленку и положить в холодильник еще на 1 сутки.

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Готовое сало. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию перед нарезкой можно на несколько часов положить сало в морозильную камеру — так его будет легче нарезать.

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