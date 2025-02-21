Сало "по-украински" — рецепт продукции высшего качества
Сало "по-украински" — это не просто закуска, а настоящий вкус традиций. Благодаря правильному маринованию и подобранным специям, оно получается нежным, ароматным и по-настоящему идеальным. Попробуйте приготовить продукт высшего качества дома!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сало (подчеревок) — 1 кг;
- вода — 1 л;
- соль — 100 г;
- чеснок — 15 зубчиков.
Специи:
- приправа к салу — 2 ст. л.;
- копченая паприка — 2 ч. л.;
- сушеный укроп — 2 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- чеснок — 10 зубчиков.
Способ приготовления
В кастрюлю налить воду комнатной температуры, добавить соль и нарезанный кружочками чеснок, перемешать.
Выложить сало в рассол, накрыть тарелкой и поставить сверху груз (стакан или банку с водой). Если сало не полностью покрыто, долить еще немного подсоленной воды. Поставить в холодильник мариноваться на 3 суток.
После этого достать сало, обсушить бумажными полотенцами. На пищевую пленку высыпать приправу для сала, копченую паприку, сушеный укроп, черный перец и выдавленный через пресс чеснок.
Обвалять сало в специях со всех сторон, плотно завернуть в пленку и положить в холодильник еще на 1 сутки.
По желанию перед нарезкой можно на несколько часов положить сало в морозильную камеру — так его будет легче нарезать.
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