Сало "по-украински" — рецепт продукции высшего качества

Сало "по-украински". Фото: gospodynka.com.ua

Сало "по-украински" — это не просто закуска, а настоящий вкус традиций. Благодаря правильному маринованию и подобранным специям, оно получается нежным, ароматным и по-настоящему идеальным. Попробуйте приготовить продукт высшего качества дома!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

сало (подчеревок) — 1 кг;

вода — 1 л;

соль — 100 г;

чеснок — 15 зубчиков.

Специи:

приправа к салу — 2 ст. л.;

копченая паприка — 2 ч. л.;

сушеный укроп — 2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

чеснок — 10 зубчиков.

Способ приготовления

В кастрюлю налить воду комнатной температуры, добавить соль и нарезанный кружочками чеснок, перемешать.

Сало в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить сало в рассол, накрыть тарелкой и поставить сверху груз (стакан или банку с водой). Если сало не полностью покрыто, долить еще немного подсоленной воды. Поставить в холодильник мариноваться на 3 суток.

Кусок сала. Фото: gospodynka.com.ua

После этого достать сало, обсушить бумажными полотенцами. На пищевую пленку высыпать приправу для сала, копченую паприку, сушеный укроп, черный перец и выдавленный через пресс чеснок.

Сало в специях. Фото: gospodynka.com.ua

Обвалять сало в специях со всех сторон, плотно завернуть в пленку и положить в холодильник еще на 1 сутки.

Готовое сало. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию перед нарезкой можно на несколько часов положить сало в морозильную камеру — так его будет легче нарезать.

Ранее мы писали о заготовке на зиму, которая должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом идеальной закуски маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме.

Простой способ сохранить мясо при отключениях света — рецепт тушенки из курицы на зиму.