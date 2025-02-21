Сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості

Сало "по-українськи". Фото: gospodynka.com.ua

Сало "по-українськи" — це не просто закуска, а справжній смак традицій. Завдяки правильному маринуванню та підібраним спеціям, воно виходить ніжним, ароматним і по-справжньому ідеальним. Спробуйте приготувати продукт вищої якості вдома!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сало (підчеревок) — 1 кг;

вода — 1 л;

сіль — 100 г;

часник — 15 зубчиків.

Спеції:

приправа до сала — 2 ст. л.;

копчена паприка — 2 ч. л.;

сушений кріп — 2 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

часник — 10 зубчиків.

Спосіб приготування

У каструлю налити воду кімнатної температури, додати сіль і нарізаний кружечками часник, перемішати.

Сало у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти сало у розсіл, накрити тарілкою і поставити зверху вантаж (склянку або банку з водою). Якщо сало не повністю покрите, долити ще трохи підсоленої води. Поставити в холодильник маринуватися на три доби.

Шматок сала. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього дістати сало, обсушити паперовими рушниками. На харчову плівку висипати приправу для сала, копчену паприку, сушений кріп, чорний перець і видавлений через прес часник.

Сало в спеціях. Фото: gospodynka.com.ua

Обваляти сало у спеціях з усіх боків, щільно загорнути у плівку та покласти в холодильник ще на 1 добу.

Готове сало. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням перед нарізанням можна на кілька годин покласти сало в морозильну камеру — так його буде легше нарізати.

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