Сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості
Сало "по-українськи" — це не просто закуска, а справжній смак традицій. Завдяки правильному маринуванню та підібраним спеціям, воно виходить ніжним, ароматним і по-справжньому ідеальним. Спробуйте приготувати продукт вищої якості вдома!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сало (підчеревок) — 1 кг;
- вода — 1 л;
- сіль — 100 г;
- часник — 15 зубчиків.
Спеції:
- приправа до сала — 2 ст. л.;
- копчена паприка — 2 ч. л.;
- сушений кріп — 2 ч. л.;
- чорний перець — за смаком;
- часник — 10 зубчиків.
Спосіб приготування
У каструлю налити воду кімнатної температури, додати сіль і нарізаний кружечками часник, перемішати.
Викласти сало у розсіл, накрити тарілкою і поставити зверху вантаж (склянку або банку з водою). Якщо сало не повністю покрите, долити ще трохи підсоленої води. Поставити в холодильник маринуватися на три доби.
Після цього дістати сало, обсушити паперовими рушниками. На харчову плівку висипати приправу для сала, копчену паприку, сушений кріп, чорний перець і видавлений через прес часник.
Обваляти сало у спеціях з усіх боків, щільно загорнути у плівку та покласти в холодильник ще на 1 добу.
За бажанням перед нарізанням можна на кілька годин покласти сало в морозильну камеру — так його буде легше нарізати.
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