Сало в банках на зиму, которое хранится без холодильника – пошаговый рецепт

Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Сало в банках — это идеальный способ сохранить любимый продукт на зиму без использования холодильника. Этот рецепт позволяет наслаждаться вкусным и сочным салом аж до весны. Простой в приготовлении и удобный в хранении, он станет незаменимым в вашей кладовой

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

сало 3 кг.

Для маринада:

вода 1,5л;

соль 240 г.

чеснок 3 зуб;

перец душистый 3 шт;

перец черный горошин 6 шт;

лавровый лист 1 шт.

Способ приготовления

Берем сало, нужно помыть и высушить, темную кожуру нужно срезать. Нарезать на порционные кусочки. Для рассола добавить в воду 240 г с 1,5 л, довести до кипения, варить 3-5 минут.

Маринад и сало. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

На дно банки кладем чеснок 3 зубчика, перец душистый 3 шт, черный перец горошин 6 шт и лавровый лист 1 шт. Кладем сало в банки.

Сало и специи. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Ставим банки с салом для стерилизации. Заливаем сало рассолом и прикрываем крышками. Стерилизовать банки с салом в течение двух часов с момента закипания.

Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Затем закатываем банки и оставляем до полного охлаждения, перед этим нужно перевернуть банки на 10 минут.

Сало на зиму. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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