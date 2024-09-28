Сало в банках на зиму, которое хранится без холодильника – пошаговый рецепт

Сало в банках на зиму — будет храниться до весны без холодильника
Сало в банках — это идеальный способ сохранить любимый продукт на зиму без использования холодильника. Этот рецепт позволяет наслаждаться вкусным и сочным салом аж до весны. Простой в приготовлении и удобный в хранении, он станет незаменимым в вашей кладовой
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- сало 3 кг.
Для маринада:
- вода 1,5л;
- соль 240 г.
- чеснок 3 зуб;
- перец душистый 3 шт;
- перец черный горошин 6 шт;
- лавровый лист 1 шт.
Способ приготовления
Берем сало, нужно помыть и высушить, темную кожуру нужно срезать. Нарезать на порционные кусочки. Для рассола добавить в воду 240 г с 1,5 л, довести до кипения, варить 3-5 минут.
На дно банки кладем чеснок 3 зубчика, перец душистый 3 шт, черный перец горошин 6 шт и лавровый лист 1 шт. Кладем сало в банки.
Ставим банки с салом для стерилизации. Заливаем сало рассолом и прикрываем крышками. Стерилизовать банки с салом в течение двух часов с момента закипания.
Затем закатываем банки и оставляем до полного охлаждения, перед этим нужно перевернуть банки на 10 минут.
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