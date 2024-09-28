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Сало в банках на зиму — будет храниться до весны без холодильника

28 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сало в банках на зиму, которое хранится без холодильника – пошаговый рецепт
Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сало в банках — это идеальный способ сохранить любимый продукт на зиму без использования холодильника. Этот рецепт позволяет наслаждаться вкусным и сочным салом аж до весны. Простой в приготовлении и удобный в хранении, он станет незаменимым в вашей кладовой

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • сало 3 кг.

Для маринада:

  • вода 1,5л;
  • соль 240 г.
  • чеснок 3 зуб;
  • перец душистый 3 шт;
  • перец черный горошин 6 шт;
  • лавровый лист 1 шт.

Способ приготовления

Берем сало, нужно помыть и высушить, темную кожуру нужно срезать. Нарезать на порционные кусочки. Для рассола добавить в воду 240 г с 1,5 л, довести до кипения, варить 3-5 минут.

сало на зиму
Маринад и сало. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

На дно банки кладем чеснок 3 зубчика, перец душистый 3 шт, черный перец горошин 6 шт и лавровый лист 1 шт. Кладем сало в банки.

рецепт сала на зиму
Сало и специи. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Ставим банки с салом для стерилизации. Заливаем сало рассолом и прикрываем крышками. Стерилизовать банки с салом в течение двух часов с момента закипания.

простой рецепт сала на зиму
Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Затем закатываем банки и оставляем до полного охлаждения, перед этим нужно перевернуть банки на 10 минут.

вкусный рецепт сала на зиму
Сало на зиму. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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