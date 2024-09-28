Сало в банках на зиму, яке зберігається без холодильника — покроковий рецепт

Сало в банках на зиму — буде зберігатися до весни без холодильника
Сало в банках — це ідеальний спосіб зберегти улюблений продукт на зиму без використання холодильника. Цей рецепт дозволяє насолоджуватися смачним і соковитим салом аж до весни. Простий у приготуванні та зручний у зберіганні, він стане незамінним у вашій коморі
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- сало — 3 кг.
Для маринаду:
- вода — 1,5 л;
- сіль — 240 г;
- часник — 3 зуб.;
- перець духмяний — 3 шт.;
- перець чорний горошин — 6 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
Беремо сало, потрібно помити його та висушити, темну шкірку потрібно зрізати. Нарізати на порційні шматочки. Для розсолу додати у воду 240 г солі на 1,5 л, довести до кипіння, варити 3-5 хвилин.
На дно банки кладемо часник, 3 зубчики, перець духмяний 3 шт., перець чорний горошин 6 шт. та лавровий лист 1 шт. Складаємо сало в банки.
Ставимо банки із салом для стерилізації. Заливаємо сало розсолом та прикриваємо кришками. Стерилізувати банки із салом протягом двох годин з моменту закипання.
Потім закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження, перед цим потрібно перевернути банки на 10 хвилин.
Раніше ми писали про заготівлю на зиму, яка має бути в кожному будинку — ідеальна закуска з тонкого сала за копійки.
Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом ідеальної закуски маринованого сала в банку "п'ятихвилинка" на зиму — має бути в кожному будинку.
Простий спосіб зберегти м'ясо при відключеннях світла — рецепт тушонки з курки на зиму.
Читайте Новини.LIVE!