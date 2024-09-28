Сало в банках на зиму, яке зберігається без холодильника — покроковий рецепт

Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Сало в банках — це ідеальний спосіб зберегти улюблений продукт на зиму без використання холодильника. Цей рецепт дозволяє насолоджуватися смачним і соковитим салом аж до весни. Простий у приготуванні та зручний у зберіганні, він стане незамінним у вашій коморі

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

сало — 3 кг.

Для маринаду:

вода — 1,5 л;

сіль — 240 г;

часник — 3 зуб.;

перець духмяний — 3 шт.;

перець чорний горошин — 6 шт.;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування

Беремо сало, потрібно помити його та висушити, темну шкірку потрібно зрізати. Нарізати на порційні шматочки. Для розсолу додати у воду 240 г солі на 1,5 л, довести до кипіння, варити 3-5 хвилин.

Маринад та сало. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

На дно банки кладемо часник, 3 зубчики, перець духмяний 3 шт., перець чорний горошин 6 шт. та лавровий лист 1 шт. Складаємо сало в банки.

Сало та спеції. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Ставимо банки із салом для стерилізації. Заливаємо сало розсолом та прикриваємо кришками. Стерилізувати банки із салом протягом двох годин з моменту закипання.

Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Потім закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження, перед цим потрібно перевернути банки на 10 хвилин.

Сало на зиму. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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