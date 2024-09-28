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Сало в банках на зиму — буде зберігатися до весни без холодильника

28 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сало в банках на зиму, яке зберігається без холодильника — покроковий рецепт
Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сало в банках — це ідеальний спосіб зберегти улюблений продукт на зиму без використання холодильника. Цей рецепт дозволяє насолоджуватися смачним і соковитим салом аж до весни. Простий у приготуванні та зручний у зберіганні, він стане незамінним у вашій коморі

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • сало — 3 кг.

Для маринаду: 

  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 240 г;
  • часник — 3 зуб.;
  • перець духмяний — 3 шт.;
  • перець чорний горошин — 6 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування 

Беремо сало, потрібно помити його та висушити, темну шкірку потрібно зрізати. Нарізати на порційні шматочки. Для розсолу додати у воду 240 г солі на 1,5 л, довести до кипіння, варити 3-5 хвилин. 

сало на зиму
Маринад та сало. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

На дно банки кладемо часник, 3 зубчики, перець духмяний 3 шт., перець чорний горошин 6 шт. та лавровий лист 1 шт. Складаємо сало в банки. 

рецепт сала на зиму
Сало та спеції. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Ставимо банки із салом для стерилізації. Заливаємо сало розсолом та прикриваємо кришками. Стерилізувати банки із салом протягом двох годин з моменту закипання.

простий рецепт сала на зиму
Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Потім закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження, перед цим потрібно перевернути банки на 10 хвилин. 

смачний рецепт сала на зиму
Сало на зиму. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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