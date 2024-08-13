Приготовьте икру на зиму – пошаговый рецепт.

Именно так приготовьте икру на зиму в этом году — проверенный рецепт
В этом году приготовьте икру на зиму именно по этому проверенному рецепту, и вы не пожалеете. Идеальная текстура, насыщенный вкус и простота приготовления сделают эту икру любимой заготовкой в вашей семье. Попытайтесь, и этот рецепт станет вашим незаменимым помощником в зимних запасах.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- кабачки 3 кг;
- перец сладкий 700–1000 г;
- морковь 500 г;
- лук 500 г;
- чеснок 8-10 зубчиков;
- масло 80 г;
- соль поваренная 35 г (6 ч.л);
- перец чёрный 0.5 ч л;
- сахар 2 ст.л;
- мед 2 ст.л;
- томатная паста 240 г;
- уксус 3 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить овощи. Кабачки порезать, по желанию снять кожицу. Нарезать морковь, лук и сладкий перец.
Кабачки поставить на огонь. Морковь обжарить на сковороде и добавить в кабачки. Затем обжарить сладкий перец и добавить к остальным овощам. Мелко порезать чеснок и обжарить с луком.
К луку с чесноком добавить томатную пасту. Все перемешать, обжарить и добавить к остальным овощам.
Добавить 35 г соли, перец, две столовые ложки сахара и две столовые ложки меда. Тушить минут 30. Измельчить все блендером. Довести до кипения и тушить 30-35 минут. За 5 минут до того, как убрать из огня добавить уксус.
Кабачковую икру разложить в стерилизованные банки и закрыть. Оставляем до охлаждения.
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