Приготовьте икру на зиму – пошаговый рецепт.

Кабачковая икра. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

В этом году приготовьте икру на зиму именно по этому проверенному рецепту, и вы не пожалеете. Идеальная текстура, насыщенный вкус и простота приготовления сделают эту икру любимой заготовкой в вашей семье. Попытайтесь, и этот рецепт станет вашим незаменимым помощником в зимних запасах.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

кабачки 3 кг;

перец сладкий 700–1000 г;

морковь 500 г;

лук 500 г;

чеснок 8-10 зубчиков;

масло 80 г;

соль поваренная 35 г (6 ч.л);

перец чёрный 0.5 ч л;

сахар 2 ст.л;

мед 2 ст.л;

томатная паста 240 г;

уксус 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить овощи. Кабачки порезать, по желанию снять кожицу. Нарезать морковь, лук и сладкий перец.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Кабачки поставить на огонь. Морковь обжарить на сковороде и добавить в кабачки. Затем обжарить сладкий перец и добавить к остальным овощам. Мелко порезать чеснок и обжарить с луком.

Приготовление кабачковой икры. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

К луку с чесноком добавить томатную пасту. Все перемешать, обжарить и добавить к остальным овощам.

Кабачки и зажарка. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Добавить 35 г соли, перец, две столовые ложки сахара и две столовые ложки меда. Тушить минут 30. Измельчить все блендером. Довести до кипения и тушить 30-35 минут. За 5 минут до того, как убрать из огня добавить уксус.

Приготовление кабачковой икры. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Кабачковую икру разложить в стерилизованные банки и закрыть. Оставляем до охлаждения.

Кабачковая икра. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

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