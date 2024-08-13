Приготуйте ікру на зиму — покроковий рецепт.

Саме так приготуйте ікру на зиму в цьому році — перевірений рецепт
Цього року приготуйте ікру на зиму саме за цим перевіреним рецептом, і ви не пошкодуєте. Ідеальна текстура, насичений смак і простота приготування зроблять цю ікру улюбленою заготівлею у вашій родині. Спробуйте, і цей рецепт стане вашим незамінним помічником у зимових запасах.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- кабачки 3 кг;
- перець солодкий 700-1000 г;
- морква 500 г;
- цибуля 500 г;
- часник 8-10 зубчиків;
- олія 80 г;
- сіль кухонна 35 г ( 6 ч.л );
- перець чорний 0.5 ч л;
- цукор 2 ст.л;
- мед 2 ст.л;
- томатна паста 240 г;
- оцет 3 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати овочі. Кабачки нарізати, за бажанням зняти шкірку. Нарізати моркву, цибулю та солодкий перець.
Кабачки поставити на вогонь. Моркву обсмажити на пательні та додати до кабачків. Потім обсмажити солодкий перець та додати до решти овочів. Дрібно нарізати часник та обсмажити з цибулею.
До цибулі з часником додати томатну пасту. Все перемішати, обсмажити та додати до решти овочів.
Додати 35 г солі, перець, дві столові ложки цукру та дві столові ложки меду. Тушкувати хвилин 30. Подрібнити все блендером. Довести до кипіння та тушкувати 30-35 хвилин. За 5 хвилин до того, як прибрати з вогню додати оцет.
Кабачкову ікру розкласти в стерилізовані банки та закрити. Залишаємо до охолодження.
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