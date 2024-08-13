Приготуйте ікру на зиму — покроковий рецепт.

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Цього року приготуйте ікру на зиму саме за цим перевіреним рецептом, і ви не пошкодуєте. Ідеальна текстура, насичений смак і простота приготування зроблять цю ікру улюбленою заготівлею у вашій родині. Спробуйте, і цей рецепт стане вашим незамінним помічником у зимових запасах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.

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Вам знадобиться:

кабачки 3 кг;

перець солодкий 700-1000 г;

морква 500 г;

цибуля 500 г;

часник 8-10 зубчиків;

олія 80 г;

сіль кухонна 35 г ( 6 ч.л );

перець чорний 0.5 ч л;

цукор 2 ст.л;

мед 2 ст.л;

томатна паста 240 г;

оцет 3 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати овочі. Кабачки нарізати, за бажанням зняти шкірку. Нарізати моркву, цибулю та солодкий перець.

Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Кабачки поставити на вогонь. Моркву обсмажити на пательні та додати до кабачків. Потім обсмажити солодкий перець та додати до решти овочів. Дрібно нарізати часник та обсмажити з цибулею.

Приготування кабачкової ікри. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

До цибулі з часником додати томатну пасту. Все перемішати, обсмажити та додати до решти овочів.

Кабачки та засмажка. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Додати 35 г солі, перець, дві столові ложки цукру та дві столові ложки меду. Тушкувати хвилин 30. Подрібнити все блендером. Довести до кипіння та тушкувати 30-35 хвилин. За 5 хвилин до того, як прибрати з вогню додати оцет.

Приготування кабачкової ікри. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Кабачкову ікру розкласти в стерилізовані банки та закрити. Залишаємо до охолодження.

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

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