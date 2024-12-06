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Самый модный торт 2025 – идеальный на зимние праздники

6 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Самый модный торт 2025 года – рецепт, который покорит зимние праздники
Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете идеальный десерт на зимние праздники ? Мы нашли его для вас! Самый модный торт 2025 года — это не просто лакомство, а настоящее произведение кулинарного искусства. Простой в приготовлении, эффектный и невероятно вкусный, торт станет звездой вашего праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л.;
  • какао 30 г;
  • масло 50 мл;
  • молоко 50 мл.

Для крема:

  • сливки охлажденные (33%) — 500 мл.;
  • сахарная пудра 120–150 г;
  • ванильный экстракт 2 ч. л. или ванилин;
  • сливочный творог 500 мл (маскарпоне).

Для пропитки:

  • абрикосовое варенье — 2-3 ст. л.;
  • вода — 20-30 мл.

Для ганаша:

  • черный шоколад — 80 г;
  • сливки (33%) — 120 мл.

Для украшения:

  • сливки охлажденные (33%) — 150 мл;
  • сахарная пудра — 1-2 ст. л.;
  • кокосовая стружка.

Способ приготовления

Яичные белки взбить миксером с сахаром в пышную массу. Постепенно добавить яичные желтки, продолжая взбивать. Муку и разрыхлитель просеять и аккуратно смешать с полученной массой с помощью лопатки до однородности. В отдельной миске смешать какао с маслом и молоком, добавить три столовых ложки теста, аккуратно перемешать. Затем добавить эту смесь к основному тесту и перемешать венчиком до однородности.

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Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпечки диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать в разогретой до 170 ºС духовке примерно 30 минут. Готовый корж полностью охладить. Охлажденные сливки взбить миксером до пышности, постепенно добавляя сахарную пудру. Добавить ванильный экстракт и сливочный творог, взбить до однородной массы.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Абрикосовое варенье положить в кастрюлю, добавить воду и взбить блендером до состояния пюре. Поставить на огонь и довести до кипения, затем перелить в миску. Шоколад нарезать кусочками, залить горячими сливками (не кипящими) и перемешать до полного растворения. Накрыть пищевой пленкой в ​​контакт и оставить до охлаждения, чтобы масса приобрела консистенцию масла.

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Приготовление сиропа. Фото: smachnenke.com.ua

Охлажденный бисквит разрезать горизонтально на 4 ровных коржа. Каждый корж пропитать абрикосовым сиропом и смазать кремом. Поверх торта нанести шоколадный ганаш, разровнять ножом. Бока торта покрыть кремом, взбив дополнительно сливки с сахарной пудрой до пышности. Готовый торт посыпать кокосовой стружкой.

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Бисквит для торта. Фото: smachnenke.com.ua

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