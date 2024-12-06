Самый модный торт 2025 года – рецепт, который покорит зимние праздники

Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идеальный десерт на зимние праздники ? Мы нашли его для вас! Самый модный торт 2025 года — это не просто лакомство, а настоящее произведение кулинарного искусства. Простой в приготовлении, эффектный и невероятно вкусный, торт станет звездой вашего праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 120 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель 1 ч. л.;

какао 30 г;

масло 50 мл;

молоко 50 мл.

Для крема:

сливки охлажденные (33%) — 500 мл.;

сахарная пудра 120–150 г;

ванильный экстракт 2 ч. л. или ванилин;

сливочный творог 500 мл (маскарпоне).

Для пропитки:

абрикосовое варенье — 2-3 ст. л.;

вода — 20-30 мл.

Для ганаша:

черный шоколад — 80 г;

сливки (33%) — 120 мл.

Для украшения:

сливки охлажденные (33%) — 150 мл;

сахарная пудра — 1-2 ст. л.;

кокосовая стружка.

Способ приготовления

Яичные белки взбить миксером с сахаром в пышную массу. Постепенно добавить яичные желтки, продолжая взбивать. Муку и разрыхлитель просеять и аккуратно смешать с полученной массой с помощью лопатки до однородности. В отдельной миске смешать какао с маслом и молоком, добавить три столовых ложки теста, аккуратно перемешать. Затем добавить эту смесь к основному тесту и перемешать венчиком до однородности.

Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпечки диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать в разогретой до 170 ºС духовке примерно 30 минут. Готовый корж полностью охладить. Охлажденные сливки взбить миксером до пышности, постепенно добавляя сахарную пудру. Добавить ванильный экстракт и сливочный творог, взбить до однородной массы.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Абрикосовое варенье положить в кастрюлю, добавить воду и взбить блендером до состояния пюре. Поставить на огонь и довести до кипения, затем перелить в миску. Шоколад нарезать кусочками, залить горячими сливками (не кипящими) и перемешать до полного растворения. Накрыть пищевой пленкой в ​​контакт и оставить до охлаждения, чтобы масса приобрела консистенцию масла.

Приготовление сиропа. Фото: smachnenke.com.ua

Охлажденный бисквит разрезать горизонтально на 4 ровных коржа. Каждый корж пропитать абрикосовым сиропом и смазать кремом. Поверх торта нанести шоколадный ганаш, разровнять ножом. Бока торта покрыть кремом, взбив дополнительно сливки с сахарной пудрой до пышности. Готовый торт посыпать кокосовой стружкой.

Бисквит для торта. Фото: smachnenke.com.ua

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