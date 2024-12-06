Самий модний торт 2025 року — рецепт, який підкорить зимові свята

Домашній торт. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідеальний десерт на зимові свята? Ми знайшли його для вас! Наймодніший торт 2025 року — це не просто ласощі, а справжній витвір кулінарного мистецтва. Простий у приготуванні, ефектний та неймовірно смачний, цей торт стане зіркою вашого святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenk.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 120 г;

борошно — 160 г;

розпушувач 1 ч. л.;

какао 30 г;

олія ​​50 мл.;

молоко 50 мл.

Для крема:

вершки охолоджені (33%) — 500 мл.;

цукрова пудра 120-150 г;

ванільний екстракт 2 ч. л. або ванілін;

вершковий сир 500 мл. (маскарпоне).

Для просочення:

абрикосове варення — 2-3 ст. л.;

вода — 20-30 мл.

Для ганаша:

чорний шоколад — 80 г;

вершки (33%) — 120 мл.

Для прикраси:

вершки охолоджені (33%) — 150 мл;

цукрова пудра — 1-2 ст. л.;

кокосова стружка.

Спосіб приготування

Яєчні білки збити міксером із цукром до пишної маси. Поступово додати яєчні жовтки, продовжуючи збивати. Борошно та розпушувач просіяти й акуратно змішати з отриманою масою за допомогою лопатки до однорідності. В окремій мисці змішати какао з олією та молоком, додати три столові ложки тіста, акуратно перемішати. Потім додати цю суміш до основного тіста і перемішати вінчиком до однорідності.

Приготування крему. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати у розігрітій до 170 ºС духовці приблизно 30 хвилин. Готовий корж повністю охолодити. Охолоджені вершки збити міксером до пишності, поступово додаючи цукрову пудру. Додати ванільний екстракт і вершковий сир, збити до однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Абрикосове варення покласти в каструлю, додати воду та збити блендером до стану пюре. Поставити на вогонь і довести до кипіння, потім перелити в миску. Шоколад нарізати шматочками, залити гарячими вершками (не киплячими) й перемішати до повного розчинення. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до охолодження, щоб маса набула консистенції масла.

Приготування сиропу. Фото: smachnenke.com.ua

Охолоджений бісквіт розрізати горизонтально на 4 рівні коржі. Кожен корж просочити абрикосовим сиропом і змастити кремом. Поверх торта нанести шоколадний ганаш, розрівняти ножем. Боки торта покрити кремом, збивши додатково вершки з цукровою пудрою до пишності. Готовий торт посипати кокосовою стружкою.

Бісквіт для торта. Фото: smachnenke.com.ua

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