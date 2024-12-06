Самий модний торт 2025 року — рецепт, який підкорить зимові свята

Наймодніший торт 2025 — ідеальний на зимові свята
Шукаєте ідеальний десерт на зимові свята? Ми знайшли його для вас! Наймодніший торт 2025 року — це не просто ласощі, а справжній витвір кулінарного мистецтва. Простий у приготуванні, ефектний та неймовірно смачний, цей торт стане зіркою вашого святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenk.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 120 г;
- борошно — 160 г;
- розпушувач 1 ч. л.;
- какао 30 г;
- олія 50 мл.;
- молоко 50 мл.
Для крема:
- вершки охолоджені (33%) — 500 мл.;
- цукрова пудра 120-150 г;
- ванільний екстракт 2 ч. л. або ванілін;
- вершковий сир 500 мл. (маскарпоне).
Для просочення:
- абрикосове варення — 2-3 ст. л.;
- вода — 20-30 мл.
Для ганаша:
- чорний шоколад — 80 г;
- вершки (33%) — 120 мл.
Для прикраси:
- вершки охолоджені (33%) — 150 мл;
- цукрова пудра — 1-2 ст. л.;
- кокосова стружка.
Спосіб приготування
Яєчні білки збити міксером із цукром до пишної маси. Поступово додати яєчні жовтки, продовжуючи збивати. Борошно та розпушувач просіяти й акуратно змішати з отриманою масою за допомогою лопатки до однорідності. В окремій мисці змішати какао з олією та молоком, додати три столові ложки тіста, акуратно перемішати. Потім додати цю суміш до основного тіста і перемішати вінчиком до однорідності.
Форму для випікання діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати у розігрітій до 170 ºС духовці приблизно 30 хвилин. Готовий корж повністю охолодити. Охолоджені вершки збити міксером до пишності, поступово додаючи цукрову пудру. Додати ванільний екстракт і вершковий сир, збити до однорідної маси.
Абрикосове варення покласти в каструлю, додати воду та збити блендером до стану пюре. Поставити на вогонь і довести до кипіння, потім перелити в миску. Шоколад нарізати шматочками, залити гарячими вершками (не киплячими) й перемішати до повного розчинення. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до охолодження, щоб маса набула консистенції масла.
Охолоджений бісквіт розрізати горизонтально на 4 рівні коржі. Кожен корж просочити абрикосовим сиропом і змастити кремом. Поверх торта нанести шоколадний ганаш, розрівняти ножем. Боки торта покрити кремом, збивши додатково вершки з цукровою пудрою до пишності. Готовий торт посипати кокосовою стружкою.
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