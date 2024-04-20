Рецепт манной каши, которая получается без комочков – пошаговый рецепт с фото

Секрет приготовления манной каши без комочков
20 апреля 2024 08:30
Манная каша. Фото: YouTube @prosto_smachno
Манная каша без комочков. Обязательно попытайтесь приготовить и вы. У вас это получится быстро и вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТО ВКУСНО.
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Вам понадобится:
- молоко 1 л;
- манная крупа 6 ст.л.;
- сахар 2 ст.л.;
- соль 1/2 ч.л.
Способ приготовления
В кастрюлю налить молоко. Доводить до кипения пока не нужно.
Затем в еще холодное молоко начать добавлять манную крупу, при этом нужно постоянно помешивать.
Варить манку постоянно помешивая, пока молоко не закипит. Добавить сахар и соль.
В конце к каше добавить сливочное масло.
Раньше мы писали о рисовой молочной каше по рецепту из кулинарной книги 50-х годов — вкусе детства.
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