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Секрет приготовления манной каши без комочков

20 апреля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт манной каши, которая получается без комочков – пошаговый рецепт с фото
Манная каша. Фото: YouTube @prosto_smachno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Манная каша без комочков. Обязательно попытайтесь приготовить и вы. У вас это получится быстро и вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТО ВКУСНО.

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Вам понадобится:

  • молоко 1 л;
  • манная крупа 6 ст.л.;
  • сахар 2 ст.л.;
  • соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления

В кастрюлю налить молоко. Доводить до кипения пока не нужно.

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Молоко в кастрюле.
Фото: YouTube @prosto_smachno

Затем в еще холодное молоко начать добавлять манную крупу, при этом нужно постоянно помешивать.

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Добавление манки.
Фото: YouTube @prosto_smachno

Варить манку постоянно помешивая, пока молоко не закипит. Добавить сахар и соль.

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Приготовление каши. Фото: YouTube @prosto_smachno

В конце к каше добавить сливочное масло.

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Готовая каша. Фото: YouTube @prosto_smachno

Раньше мы писали о рисовой молочной каше по рецепту из кулинарной книги 50-х годов — вкусе детства.

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак.

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