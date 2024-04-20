Рецепт манной каши, которая получается без комочков – пошаговый рецепт с фото

Манная каша. Фото: YouTube @prosto_smachno

Манная каша без комочков. Обязательно попытайтесь приготовить и вы. У вас это получится быстро и вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТО ВКУСНО.

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Вам понадобится:

молоко 1 л;

манная крупа 6 ст.л.;

сахар 2 ст.л.;

соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления

В кастрюлю налить молоко. Доводить до кипения пока не нужно.

Молоко в кастрюле.

Фото: YouTube @prosto_smachno

Затем в еще холодное молоко начать добавлять манную крупу, при этом нужно постоянно помешивать.

Добавление манки.

Фото: YouTube @prosto_smachno

Варить манку постоянно помешивая, пока молоко не закипит. Добавить сахар и соль.

Приготовление каши. Фото: YouTube @prosto_smachno

В конце к каше добавить сливочное масло.

Готовая каша. Фото: YouTube @prosto_smachno

Раньше мы писали о рисовой молочной каше по рецепту из кулинарной книги 50-х годов — вкусе детства.

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