Рецепт манної каші, яка виходить без грудочок — покроковий рецепт з фото

Манна каша. Фото: YouTube @prosto_smachno

Манна каша без грудочок. Обов’язково спробуйте приготувати і ви. У вас це вийде швидко та смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТО СМАЧНО.

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Вам знадобиться:

молоко 1 л;

манна крупа 6 ст.л.;

цукор 2 ст.л.;

сіль 1/2 ч.л.

Спосіб приготування

В кастрюлю налити молоко. Доводити до кипіння поки що не потрібно.

Молоко в каструлі.

Фото: YouTube @prosto_smachno

Потім в ще холодне молоко почати додавати манну крупу, при цьому порібно постійно помішувати.

Додавання манки.

Фото: YouTube @prosto_smachno

Варити манку, постійно помішуючи, поки молоко не закипить. Додати цукор та сіль.

Приготування каші. Фото: YouTube @prosto_smachno

В кінці до каші додати вершкове масло.

Готова каша. Фото: YouTube @prosto_smachno

Раніше ми писали про рисову молочну кашу за рецептом з кулінарної книги 50-х років — смак дитинства.

Також ми розповідали рецепт млинців на молоці із сиром та кропом на сніданок.