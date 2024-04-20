Рецепт манної каші, яка виходить без грудочок — покроковий рецепт з фото

Секрет приготування манної каші без грудочок
20 квітня 2024 08:30
Манна каша. Фото: YouTube @prosto_smachno
Манна каша без грудочок. Обов’язково спробуйте приготувати і ви. У вас це вийде швидко та смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТО СМАЧНО.
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Вам знадобиться:
- молоко 1 л;
- манна крупа 6 ст.л.;
- цукор 2 ст.л.;
- сіль 1/2 ч.л.
Спосіб приготування
В кастрюлю налити молоко. Доводити до кипіння поки що не потрібно.
Потім в ще холодне молоко почати додавати манну крупу, при цьому порібно постійно помішувати.
Варити манку, постійно помішуючи, поки молоко не закипить. Додати цукор та сіль.
В кінці до каші додати вершкове масло.
Раніше ми писали про рисову молочну кашу за рецептом з кулінарної книги 50-х років — смак дитинства.
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