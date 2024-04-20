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Секрет приготування манної каші без грудочок

20 квітня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт манної каші, яка виходить без грудочок — покроковий рецепт з фото
Манна каша. Фото: YouTube @prosto_smachno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Манна каша без грудочок. Обов’язково спробуйте приготувати і ви. У вас це вийде швидко та смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТО СМАЧНО

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Вам знадобиться: 

  • молоко 1 л;
  • манна крупа 6 ст.л.;
  • цукор 2 ст.л.;
  • сіль 1/2 ч.л.

Спосіб приготування 

В кастрюлю налити молоко. Доводити до кипіння поки що не потрібно. 

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Молоко в каструлі. 
Фото: YouTube @prosto_smachno

Потім в ще холодне молоко почати додавати манну крупу, при цьому порібно постійно помішувати. 

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Додавання манки. 
Фото: YouTube @prosto_smachno

Варити манку, постійно помішуючи, поки молоко не закипить. Додати цукор та сіль. 

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Приготування каші. Фото: YouTube @prosto_smachno

В кінці до каші додати вершкове масло. 

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Готова каша. Фото: YouTube @prosto_smachno

Раніше ми писали про рисову молочну кашу за рецептом з кулінарної книги 50-х років — смак дитинства. 

Також ми розповідали рецепт млинців на молоці із сиром та кропом на сніданок.

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