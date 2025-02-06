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Секрет вкусных "сливочных" котлет из куриного филе

6 февраля 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Секрет нежных сливочных котлет из куриного филе — простой рецепт, который покорит всех
Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы ищете рецепт нежных и сочных котлет, эти "сливочные" куриные котлеты станут вашим любимым вариантом. Благодаря сливочному маслу и сыру они получаются особенно мягкими и ароматными. Готовятся быстро и прекрасно сочетаются с любым гарниром.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 600 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • масло сливочное — 60 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • панировочные сухари — 1 ст. л;
  • соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Пропустить через мясорубку куриное филе, лук и чеснок. Натереть сыр на мелкой терке и добавить к смеси.

Добавить сливочное масло к фаршу, тщательно перемешать ингредиенты.

Сформировать руками небольшие котлеты. Выложить их на сковороду с горячим маслом и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон.

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Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые котлеты получаются нежными и сливочными. Подавать можно с картофельным пюре, макаронами или любимыми гарнирами.

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