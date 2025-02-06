Секрет нежных сливочных котлет из куриного филе — простой рецепт, который покорит всех

Секрет вкусных "сливочных" котлет из куриного филе
Если вы ищете рецепт нежных и сочных котлет, эти "сливочные" куриные котлеты станут вашим любимым вариантом. Благодаря сливочному маслу и сыру они получаются особенно мягкими и ароматными. Готовятся быстро и прекрасно сочетаются с любым гарниром.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное филе — 600 г;
- сыр твердый — 100 г;
- масло сливочное — 60 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- панировочные сухари — 1 ст. л;
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Пропустить через мясорубку куриное филе, лук и чеснок. Натереть сыр на мелкой терке и добавить к смеси.
Добавить сливочное масло к фаршу, тщательно перемешать ингредиенты.
Сформировать руками небольшие котлеты. Выложить их на сковороду с горячим маслом и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон.
Готовые котлеты получаются нежными и сливочными. Подавать можно с картофельным пюре, макаронами или любимыми гарнирами.
Ранее мы писали рецепт сочных котлет из детства по рецепту бабушки.
Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.
Читайте Новини.LIVE!